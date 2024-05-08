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Сийярто: Венгрия не примет участие в расширении миссии НАТО на Украине

Сийярто: Венгрия не примет участие в расширении миссии НАТО на Украине - 08.05.2024, ПРАЙМ

Сийярто: Венгрия не примет участие в расширении миссии НАТО на Украине

Будапешт не намерен принимать участие в расширении миссии НАТО на Украине, заявил глава МИД страны Петер Сийярто в видеообращении. | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T16:31+0300

2024-05-08T16:31+0300

2024-05-08T16:38+0300

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БУДАПЕШТ, 8 мая - ПРАЙМ. Будапешт не намерен принимать участие в расширении миссии НАТО на Украине, заявил глава МИД страны Петер Сийярто в видеообращении."Венгрия останется в стороне от этих акций. Венгерские солдаты не будут принимать участие в такой миссии, и не позволим проводить такие акции на территории Венгрии", — отметил министр.По словам Сийярто, Венгрия не собирается обучать бойцов Воруженных сил Украины, направлять вооружение, а также зайдествовать деньги венгерских налогоплательщиков для финансирования этих целей.Ранее в рамках последнего саммита НАТО рассматривался вопрос направления военного контингента на Украину, однако консенсус между странами достигнут не был. Тем не менее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что приоритетным направлением остается предоставление вооружения Украине со стороны стран альянса.

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