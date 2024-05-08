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В России могут освободить малоимущих граждан от НДФЛ, пишет СМИ

В России могут освободить малоимущих граждан от НДФЛ, пишет СМИ - 08.05.2024, ПРАЙМ

В России могут освободить малоимущих граждан от НДФЛ, пишет СМИ

В России предложили освободить граждан с низкими доходами от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщает издание РБК со ссылкой на Генеральное... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T13:09+0300

2024-05-08T13:09+0300

2024-05-08T13:09+0300

россия

ндфл

малоимущие

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. В России предложили освободить граждан с низкими доходами от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщает издание РБК со ссылкой на Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателями (РСПП) и правительством. Согласно данным статьи, инициатором выступили профсоюзы.Отмечается, что к гражданам с низкими доходами относятся семьи, где последние три месяца средний доход на человека не превышает прожиточного минимума в регионе проживания. Предполагается, что подобная мера окажет существенную поддержку россиянам.Кроме того, в соответствии с соглашением, в ближайшие три года планируется вводить меры для эффективной налоговой политики в России, чтобы устранить экономическое неравенство. В перечень этих мер входит увеличение справедливости налогообложения в части НДФЛ.В свою очередь, профессор Финансового университета при правительстве Александра Сафонова указала, что в случае вступления в силу вышеупомянутого нововведения государственный бюджет может потерять около 60 миллиардов рублей в год. Но есть и другие оценки. Так, издание приводит подсчет директора рейтингового агентства НКР Андрея Пискунова, согласно котрому эта сумма будет ниже почти вдвое и не превысит 35 миллиардов в год.Ранее президент России Владимир путин подпиал указ, согласно которому к 2030 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть вдвое выше установленной в 2023 году суммы - то есть до 35 тысяч рублей минимум.С первого января 2024 года МРОТ в России равен 19 242 рублям в месяц.

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россия, ндфл, малоимущие