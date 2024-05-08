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Подсчитана динамика производства верхней одежды в России

Подсчитана динамика производства верхней одежды в России - 08.05.2024, ПРАЙМ

Подсчитана динамика производства верхней одежды в России

Производство верхней одежды выросло в России в первом квартале на 20% относительно аналогичного периода прошлого года, в основном за счет пуховиков и жилетов,... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T07:49+0300

2024-05-08T07:49+0300

2024-05-08T07:49+0300

экономика

одежда

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Производство верхней одежды выросло в России в первом квартале на 20% относительно аналогичного периода прошлого года, в основном за счет пуховиков и жилетов, вырос при этом и импорт такой продукции, следует из материалов, подготовленных оператором системы маркировки "Честный знак" - Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), с которыми ознакомилось РИА Новости. "Производство верхней одежды выросло на 19% в первом квартале 2024 года к аналогичному периоду прошлого года, в основном из-за увеличения производства жилетов и пуховиков (+87% и 36% соответственно). Импортные поставки также увеличились на 19%. При этом продажи продукции в точках продаж выросли на 39%", - говорится в обзоре, подготовленном совместно с Национальным научным центром компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК) при Минпромторге. Отмечается, что средние цены на все типы верхней одежды, кроме пуховиков, выросли на величину от 6% до 12%. Цены же на пуховики с увеличением внутреннего производства снизились на 31%. В свою очередь, в сравнении с предыдущим кварталом средние цены на всю верхнюю одежду, кроме плащей и ветровок, снизились на величину от 1% до 26%. Кроме того, производство текстильной продукции (постельное, кухонное белье) выросло год к году на 20%, импорт же прибавил только 3%. "Цены на весь текстиль выросли от 9% до 22% в первом квартале 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Спрос на текстиль в первом квартале 2024 года продолжил увеличиваться - продажи в точках продаж выросли на 12,8% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года", - добавляется в материалах.

https://1prime.ru/20240325/minpromtorg-846677308.html

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одежда