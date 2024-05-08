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Как накопить на вторую пенсию: пошаговая инструкция

Как накопить на вторую пенсию: пошаговая инструкция - 08.05.2024, ПРАЙМ

Как накопить на вторую пенсию: пошаговая инструкция

Чтобы получать вторую пенсию, нужно выбрать негосударственный пенсионный фонд (НПФ), программу накоплений, заключить договор и вносить деньги на свой пенсионный | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T02:02+0300

2024-05-08T02:02+0300

2024-05-08T02:02+0300

пенсии

нпф

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Чтобы получать вторую пенсию, нужно выбрать негосударственный пенсионный фонд (НПФ), программу накоплений, заключить договор и вносить деньги на свой пенсионный счет. Фонд инвестирует средства взносов и накапливает полученный доход. Как не ошибиться с выбором НПФ, рассказала агентству “Прайм” эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко.Выбор НПФ – непростая задача. Прежде всего, необходимо на сайте ЦБ проверить наличие лицензии у фонда и на сайте Агентства страхования вкладов - регистрации НПФ в системе гарантирования прав застрахованных лиц.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПеред принятием решения эксперт советует оценивать не только доходность, но и надежность фонда. Речь идет о количестве клиентов и объеме пенсионных накоплений в управлении, длительности существования ("долгожительство" на рынке - серьезный плюс) и репутации, рейтинговой оценке официальных аналитических агентств (например, НРА, Эксперт РА).“При оценке доходности нужно учитывать, что пенсионные накопления — это "длинные" деньги. Поэтому этот показатель нужно оценивать не за год, а на более длинной дистанции”, - поясняет Ольга Дайнеко.Средний результат инвестирования средств должен быть выше инфляции, чтобы сохранять покупательскую способность сбережений, добавляет специалист. Официальные результаты деятельности фондов публикует Банк России. Крупные фонды нередко привлекательнее не только из-за более высокой экономической устойчивости, но и уровня сервиса и клиентской поддержки. Эксперт рекомендует отобрать несколько фондов и сравнить все значимые для доверия показатели, остановившись на оптимальном для себя варианте.“Помимо выбора самого НПФ, важно обозначить для себя личный пенсионный план: оценить свои финансовые возможности и определить, какую сумму хотелось бы накопить и за какой срок, размер и периодичность взносов, а также планируемую длительность будущих пенсионных выплат. Это поможет выбрать наиболее подходящий пенсионный продукт”, - уверяет Дайнеко.Закон обязывает НПФ размещать на своих официальных сайтах информацию о предлагаемых пенсионных программах, а также данные о размере комиссии фонда и направлениях инвестирования средств.До подписания договора нужно разобраться и в других значимых моментах: порядке наследования пенсионных накоплений, условиях формирования выкупной цены при досрочном расторжении договора, наличии индексации пенсионных выплат после их назначения, возможности изменения графика/срока выплат, условиях отсрочки выплат.В ряде НПФ реализуется новый сберегательный продукт - Программа долгосрочных сбережений (ПДС). Перед вступлением в программу также нужно обращать внимание на алгоритм формирования выкупной цены при досрочном выходе из программы, на порядок подтверждения факта особой жизненной ситуации, дающей право на досрочную выплату без потерь.“Поскольку участник ПДС может рассчитывать на софинансирование своих взносов от государства, нужно понимать, что размер госучастия зависит от величины доходов будущего пенсионера, а средства накопительной части пенсии при переводе в ПДС не софинансируются”, - указывает Дайнеко.Вникать в тонкости бывает сложно, но это необходимо, убеждена эксперт. Кроме того, ошибаться не страшно: взносы, включая результат инвестирования общей суммой до 2,8 миллиона рублей не пропадут даже при банкротстве/лишения фонда лицензии – средства застрахованы государством (АСВ).Раз в пять лет у участников ПДС есть возможность изменить свой выбор без потерь и перевести средства в другой фонд. Дайнеко напомнила также, что на взносы по программам негосударственного пенсионного обеспечения распространяется налоговый вычет (в 2024 году со взносов до 150 000 рублей в год), а участникам ПДС- со взносов до 400 000 рублей).

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

пенсии, нпф, эксклюзив