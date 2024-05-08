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В ГД одобрили подтверждение денежных переводов клиентов доверенными лицами

В ГД одобрили подтверждение денежных переводов клиентов доверенными лицами - 08.05.2024, ПРАЙМ

В ГД одобрили подтверждение денежных переводов клиентов доверенными лицами

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который позволит доверенным лицам клиентов - физлиц системно значимых... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T11:51+0300

2024-05-08T11:51+0300

2024-05-08T11:53+0300

госдума

денежный перевод

доверенность

банки

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который позволит доверенным лицам клиентов - физлиц системно значимых банков подтверждать совершаемые от имени клиента операции. На рассмотрение Думы его планируется вынести 21 мая.Документ внесли депутаты Наталья Костенко, Антон Гетта, Иван Демченко, Андрей Дорошенко ("Единая Россия") и Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия - За правду"). Он разработан в целях предотвращения мошеннических действий на рынке финансовых услуг путем использования механизма дополнительной верификации при совершении гражданами операций по переводу денежных средств со своих счетов и вкладов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРазработчики обращают внимание, что, согласно данным Банка России, за последние три года зафиксирован рост объема операций без согласия клиентов: в 2022 году злоумышленники похитили около 14 миллиардов рублей, что на 4% выше уровня 2021 года. В целях предотвращения финансовых потерь и снижения риска совершения мошеннических операций в отношении граждан - потребителей финансовых услуг законопроектом вносится ряд изменений в закон "О банках (банковской деятельности)".Согласно этим изменениям, системно значимые кредитные организации будут обязаны обеспечить для клиента - физлица возможность путем оформления доверенности назначить третье (доверенное) лицо, которое будет подтверждать намерение этого клиента осуществить с использованием дистанционных (цифровых) каналов перевод денежных средств с его счетов (вкладов).В течение 12 часов с момента получения уведомления от банка о совершаемых от имени клиента с использованием таких каналов операций такое доверенное лицо должно будет подтвердить или отклонить их совершение. В случае неполучения или несвоевременного получения от доверенного лица подтверждения операции или отказа от ее совершения эта операция подлежит отклонению банком.Порядок информирования банком доверенного лица о совершаемых клиентом операциях, тарифы за такое информирование и порядок уведомления доверенным лицом банка о подтверждении или отклонении этих операций будет определяться соглашением между банком, клиентом и доверенным лицом. Однако все эти изменения не распространяются на операции, совершаемые с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России, платежных карт и (или) электронных денежных средств.Принятие законопроекта, согласно пояснительной записке, позволит предотвратить риски потерь потребителем денежных средств в результате финансового мошенничества, а также не допустить совершение деяний после получения от доверенного лица отказа в совершении от имени потребителя указанной операции.Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению. В частности, "в целях исключения возникновения рисков злоупотребления доверенным лицом предоставленными ему правами" кабмин полагает целесообразным определить порядок отмены клиентом - физлицом необходимости подтверждения совершаемых им операций по переводу ранее назначенным доверенным лицом. Кроме того, используемая в законопроекте категория "дистанционные (цифровые) каналы операций по переводу денежных средств с банковских счетов (вкладов)" законодательством РФ не предусмотрена.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, денежный перевод, доверенность, банки