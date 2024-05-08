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В ГД одобрили подтверждение денежных переводов клиентов доверенными лицами
В ГД одобрили подтверждение денежных переводов клиентов доверенными лицами - 08.05.2024, ПРАЙМ
В ГД одобрили подтверждение денежных переводов клиентов доверенными лицами
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который позволит доверенным лицам клиентов - физлиц системно значимых... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T11:51+0300
2024-05-08T11:51+0300
2024-05-08T11:53+0300
госдума
денежный перевод
доверенность
банки
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который позволит доверенным лицам клиентов - физлиц системно значимых банков подтверждать совершаемые от имени клиента операции. На рассмотрение Думы его планируется вынести 21 мая.Документ внесли депутаты Наталья Костенко, Антон Гетта, Иван Демченко, Андрей Дорошенко ("Единая Россия") и Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия - За правду"). Он разработан в целях предотвращения мошеннических действий на рынке финансовых услуг путем использования механизма дополнительной верификации при совершении гражданами операций по переводу денежных средств со своих счетов и вкладов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРазработчики обращают внимание, что, согласно данным Банка России, за последние три года зафиксирован рост объема операций без согласия клиентов: в 2022 году злоумышленники похитили около 14 миллиардов рублей, что на 4% выше уровня 2021 года. В целях предотвращения финансовых потерь и снижения риска совершения мошеннических операций в отношении граждан - потребителей финансовых услуг законопроектом вносится ряд изменений в закон "О банках (банковской деятельности)".Согласно этим изменениям, системно значимые кредитные организации будут обязаны обеспечить для клиента - физлица возможность путем оформления доверенности назначить третье (доверенное) лицо, которое будет подтверждать намерение этого клиента осуществить с использованием дистанционных (цифровых) каналов перевод денежных средств с его счетов (вкладов).В течение 12 часов с момента получения уведомления от банка о совершаемых от имени клиента с использованием таких каналов операций такое доверенное лицо должно будет подтвердить или отклонить их совершение. В случае неполучения или несвоевременного получения от доверенного лица подтверждения операции или отказа от ее совершения эта операция подлежит отклонению банком.Порядок информирования банком доверенного лица о совершаемых клиентом операциях, тарифы за такое информирование и порядок уведомления доверенным лицом банка о подтверждении или отклонении этих операций будет определяться соглашением между банком, клиентом и доверенным лицом. Однако все эти изменения не распространяются на операции, совершаемые с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России, платежных карт и (или) электронных денежных средств.Принятие законопроекта, согласно пояснительной записке, позволит предотвратить риски потерь потребителем денежных средств в результате финансового мошенничества, а также не допустить совершение деяний после получения от доверенного лица отказа в совершении от имени потребителя указанной операции.Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению. В частности, "в целях исключения возникновения рисков злоупотребления доверенным лицом предоставленными ему правами" кабмин полагает целесообразным определить порядок отмены клиентом - физлицом необходимости подтверждения совершаемых им операций по переводу ранее назначенным доверенным лицом. Кроме того, используемая в законопроекте категория "дистанционные (цифровые) каналы операций по переводу денежных средств с банковских счетов (вкладов)" законодательством РФ не предусмотрена.
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госдума, денежный перевод, доверенность, банки
Госдума, денежный перевод, доверенность, Банки
В ГД одобрили подтверждение денежных переводов клиентов доверенными лицами
Комитет Госдумы одобрил подтверждение денежных переводов клиентов их доверенными лицами
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который позволит доверенным лицам клиентов - физлиц системно значимых банков подтверждать совершаемые от имени клиента операции. На рассмотрение Думы его планируется вынести 21 мая.
Документ внесли депутаты Наталья Костенко, Антон Гетта, Иван Демченко, Андрей Дорошенко ("Единая Россия") и Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия - За правду"). Он разработан в целях предотвращения мошеннических действий на рынке финансовых услуг путем использования механизма дополнительной верификации при совершении гражданами операций по переводу денежных средств со своих счетов и вкладов.
Разработчики обращают внимание, что, согласно данным Банка России, за последние три года зафиксирован рост объема операций без согласия клиентов: в 2022 году злоумышленники похитили около 14 миллиардов рублей, что на 4% выше уровня 2021 года. В целях предотвращения финансовых потерь и снижения риска совершения мошеннических операций в отношении граждан - потребителей финансовых услуг законопроектом вносится ряд изменений в закон "О банках (банковской деятельности)".
Согласно этим изменениям, системно значимые кредитные организации будут обязаны обеспечить для клиента - физлица возможность путем оформления доверенности назначить третье (доверенное) лицо, которое будет подтверждать намерение этого клиента осуществить с использованием дистанционных (цифровых) каналов перевод денежных средств с его счетов (вкладов).
В течение 12 часов с момента получения уведомления от банка о совершаемых от имени клиента с использованием таких каналов операций такое доверенное лицо должно будет подтвердить или отклонить их совершение. В случае неполучения или несвоевременного получения от доверенного лица подтверждения операции или отказа от ее совершения эта операция подлежит отклонению банком.
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Порядок информирования банком доверенного лица о совершаемых клиентом операциях, тарифы за такое информирование и порядок уведомления доверенным лицом банка о подтверждении или отклонении этих операций будет определяться соглашением между банком, клиентом и доверенным лицом. Однако все эти изменения не распространяются на операции, совершаемые с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России, платежных карт и (или) электронных денежных средств.
Принятие законопроекта, согласно пояснительной записке, позволит предотвратить риски потерь потребителем денежных средств в результате финансового мошенничества, а также не допустить совершение деяний после получения от доверенного лица отказа в совершении от имени потребителя указанной операции.
Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению. В частности, "в целях исключения возникновения рисков злоупотребления доверенным лицом предоставленными ему правами" кабмин полагает целесообразным определить порядок отмены клиентом - физлицом необходимости подтверждения совершаемых им операций по переводу ранее назначенным доверенным лицом. Кроме того, используемая в законопроекте категория "дистанционные (цифровые) каналы операций по переводу денежных средств с банковских счетов (вкладов)" законодательством РФ не предусмотрена.
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