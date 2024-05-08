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Песков раскритиковал петицию о вводе иностранных войск на Украину
Песков раскритиковал петицию о вводе иностранных войск на Украину - 08.05.2024, ПРАЙМ
Песков раскритиковал петицию о вводе иностранных войск на Украину
Появившаяся на сайте украинского лидера Владимира Зеленского петиция с просьбой ввести иностранные войска на Украину можно расценивать исключительно как... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T12:22+0300
2024-05-08T12:22+0300
2024-05-08T12:33+0300
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Появившаяся на сайте украинского лидера Владимира Зеленского петиция с просьбой ввести иностранные войска на Украину можно расценивать исключительно как провокацию, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Поэтому мы считаем это чрезвычайно вызывающей провокацией, не менее. И, конечно, очень внимательно наблюдаем за этим", - сказал пресс-секретарь российского президента. Ранее сообщалось, что на сайте Зеленского опубликовали петицию с просьбой пригласить в страну иностранные войска. На 5.00 мск 7 мая петиция собрала 28 из 25 тысяч голосов.
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россия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Песков раскритиковал петицию о вводе иностранных войск на Украину
Песков назвал провокацией петицию на сайте Зеленского о вводе иностранных войск на Украину
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Появившаяся на сайте украинского лидера Владимира Зеленского петиция с просьбой ввести иностранные войска на Украину можно расценивать исключительно как провокацию, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Поэтому мы считаем это чрезвычайно вызывающей провокацией, не менее. И, конечно, очень внимательно наблюдаем за этим", - сказал пресс-секретарь российского президента.
Ранее сообщалось, что на сайте Зеленского опубликовали петицию с просьбой пригласить в страну иностранные войска. На 5.00 мск 7 мая петиция собрала 28 из 25 тысяч голосов.
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