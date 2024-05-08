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У России появился рычаг давления на переговорах с Западом, пишут СМИ
У России появился рычаг давления на переговорах с Западом, пишут СМИ - 08.05.2024, ПРАЙМ
У России появился рычаг давления на переговорах с Западом, пишут СМИ
России необходимо воспользоваться своим преимуществом на поле боя в качестве рычага давления на переговорах, пишет издание Responsible Statecraft. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T10:18+0300
2024-05-08T10:18+0300
2024-05-08T10:18+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. России необходимо воспользоваться своим преимуществом на поле боя в качестве рычага давления на переговорах, пишет издание Responsible Statecraft.Согласно западным чиновникам, Москва может одержать победу в Украине, просто разгромив Вооруженные силы Украины (ВСУ) на поле боя. Однако даже в случае окончательного поражения ВСУ, осада городов, включая Киев и Одессу, будет очень сложной, говорится в статье.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, Запад будет финансировать и координировать партизанскую деятельность на всей территории Украины. По этой причине, распад Украины усиливает риск прямого столкновения между Россией и Западом."Россия мало что выиграет и многое потеряет от “победы” на Украине, если под ней подразумевать оккупацию всей страны. Вместо этого у России есть стимул воспользоваться своими крепнущими преимуществами как рычагом на переговорах с Западом", — заключили в издании.Полный текст читайте на ИноСМИ
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Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, Новости
У России появился рычаг давления на переговорах с Западом, пишут СМИ
RS: военное преимущество на Украине станет для России рычагом давления на Запад
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ.
России необходимо воспользоваться своим преимуществом на поле боя в качестве рычага давления на переговорах, пишет
издание Responsible Statecraft.
Согласно западным чиновникам, Москва может одержать победу в Украине, просто разгромив Вооруженные силы Украины (ВСУ) на поле боя. Однако даже в случае окончательного поражения ВСУ, осада городов, включая Киев и Одессу, будет очень сложной, говорится в статье.
Кроме того, Запад будет финансировать и координировать партизанскую деятельность на всей территории Украины. По этой причине, распад Украины усиливает риск прямого столкновения между Россией и Западом.
"Россия мало что выиграет и многое потеряет от “победы” на Украине, если под ней подразумевать оккупацию всей страны. Вместо этого у России есть стимул воспользоваться своими крепнущими преимуществами как рычагом на переговорах с Западом", — заключили в издании.
Полный текст читайте
на ИноСМИ
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