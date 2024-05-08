https://1prime.ru/20240508/pobeda-847995741.html

У России появился рычаг давления на переговорах с Западом, пишут СМИ

У России появился рычаг давления на переговорах с Западом, пишут СМИ - 08.05.2024, ПРАЙМ

У России появился рычаг давления на переговорах с Западом, пишут СМИ

России необходимо воспользоваться своим преимуществом на поле боя в качестве рычага давления на переговорах, пишет издание Responsible Statecraft. | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T10:18+0300

2024-05-08T10:18+0300

2024-05-08T10:18+0300

политика

россия

запад

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. России необходимо воспользоваться своим преимуществом на поле боя в качестве рычага давления на переговорах, пишет издание Responsible Statecraft.Согласно западным чиновникам, Москва может одержать победу в Украине, просто разгромив Вооруженные силы Украины (ВСУ) на поле боя. Однако даже в случае окончательного поражения ВСУ, осада городов, включая Киев и Одессу, будет очень сложной, говорится в статье.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, Запад будет финансировать и координировать партизанскую деятельность на всей территории Украины. По этой причине, распад Украины усиливает риск прямого столкновения между Россией и Западом."Россия мало что выиграет и многое потеряет от “победы” на Украине, если под ней подразумевать оккупацию всей страны. Вместо этого у России есть стимул воспользоваться своими крепнущими преимуществами как рычагом на переговорах с Западом", — заключили в издании.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240507/putin-847983946.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запад, новости