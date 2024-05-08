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"Почта России" возобновила доставку на Каймановы и Бермудские острова

"Почта России" возобновила доставку на Каймановы и Бермудские острова - 08.05.2024, ПРАЙМ

"Почта России" возобновила доставку на Каймановы и Бермудские острова

"Почта России" возобновила доставку на Каймановы и Бермудские острова, которая была приостановлена несколько лет назад, это направление интересно для компаний... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T13:26+0300

2024-05-08T13:26+0300

2024-05-08T13:26+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. "Почта России" возобновила доставку на Каймановы и Бермудские острова, которая была приостановлена несколько лет назад, это направление интересно для компаний из банковского сектора, сообщили в пресс-службе почтового оператора. "Почта" возобновила доставку отправлений на Каймановы и Бермудские острова. Она была остановлена несколько лет назад. EMS-отправления на Каймановы острова и Бермуды следуют транзитом через логистические хабы за рубежом. Эти направления представляют интерес, например, для компаний банковского сектора. "Почта" также доставляет письма и посылки и в другие островные государства - на Мальдивы, Сейшелы, Филиппины, Мадагаскар, Маврикий и прочие. Туда посылки и письма отправляются напрямую", - сказано в релизе. В "Почте России" напомнили, что средний срок доставки международного EMS-отправления по миру составляет 17 календарных дней. Средний вес отправления - 2,3 килограмма от физических лиц и 3 килограмма - от юридических. Как рассказали в компании, россияне отправляют в островные государства более 1000 посылок ежегодно, и самое популярное направление - это Филиппины. В основном туда отправляют оборудование для фридайвинга, портреты на натуральном холсте и различный реквизит для концертов и шоу. "Почта" - это не только привычные отделения у дома и доставка покупок. Мы обеспечиваем связь между разными точками земного шара по маршрутам, зачастую недоступным никому кроме "Почты", и поддерживаем развитие экспорта из России", - прокомментировал директор продуктовой фабрики "Почты России" Антон Нечаев. В марте компания возобновила доставку в Новую Зеландию, почтовое сообщение с которой было приостановлено в первом квартале 2022 года. Посылки в Новую Зеландию идут транзитом через Европу, сроки доставки в страну составляют от 20 календарных дней.

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