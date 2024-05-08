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Путин внес контроль за компьютерными играми в историческое просвещение
Путин внес контроль за компьютерными играми в историческое просвещение - 08.05.2024, ПРАЙМ
Путин внес контроль за компьютерными играми в историческое просвещение
Разработка мер контроля за рынком компьютерных игр теперь внесена в сферу исторического просвещения. Такое распоряжение подписал президент России Владимир... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T13:48+0300
2024-05-08T13:48+0300
2024-05-08T13:48+0300
россия
владимир путин
компьютерные игры
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Разработка мер контроля за рынком компьютерных игр теперь внесена в сферу исторического просвещения. Такое распоряжение подписал президент России Владимир Путин.Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов. "Задачами, связанными с совершенствованием механизмов государственного управления в области исторического просвещения, являются... создание механизмов государственного и общественного контроля в отношении существующего рынка компьютерных игр для исключения неконтролируемого распространения цифровых продуктов, создающих искаженное представление о событиях отечественной и мировой истории, а также о месте и роли России в мире", - сообщается в опубликованном материале.Ранее глава государства поручил обеспечить технологическую независимость России и создать в стране новые рынки по таким направлениям, как производство БПЛА, здравоохранение, транспорт, экономика данных, ИИ, космос, новая энергетика. Кроме того, соответствующий указ предполагает вхождение России в топ-10 стран по объему научных исследований и разработок.
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россия, владимир путин, компьютерные игры
РОССИЯ, Владимир Путин, компьютерные игры
Путин внес контроль за компьютерными играми в историческое просвещение
Путин внес контроль за компьютерными играми в область исторического просвещения
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Разработка мер контроля за рынком компьютерных игр теперь внесена в сферу исторического просвещения. Такое распоряжение подписал президент России Владимир Путин.
Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.
"Задачами, связанными с совершенствованием механизмов государственного управления в области исторического просвещения, являются... создание механизмов государственного и общественного контроля в отношении существующего рынка компьютерных игр для исключения неконтролируемого распространения цифровых продуктов, создающих искаженное представление о событиях отечественной и мировой истории, а также о месте и роли России в мире", - сообщается в опубликованном материале.
Ранее глава государства поручил обеспечить технологическую независимость России и создать в стране новые рынки по таким направлениям, как производство БПЛА, здравоохранение, транспорт, экономика данных, ИИ, космос, новая энергетика. Кроме того, соответствующий указ предполагает вхождение России в топ-10 стран по объему научных исследований и разработок.