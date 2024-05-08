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Путин внес контроль за компьютерными играми в историческое просвещение

Путин внес контроль за компьютерными играми в историческое просвещение - 08.05.2024, ПРАЙМ

Путин внес контроль за компьютерными играми в историческое просвещение

Разработка мер контроля за рынком компьютерных игр теперь внесена в сферу исторического просвещения. Такое распоряжение подписал президент России Владимир... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T13:48+0300

2024-05-08T13:48+0300

2024-05-08T13:48+0300

россия

владимир путин

компьютерные игры

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Разработка мер контроля за рынком компьютерных игр теперь внесена в сферу исторического просвещения. Такое распоряжение подписал президент России Владимир Путин.Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов. "Задачами, связанными с совершенствованием механизмов государственного управления в области исторического просвещения, являются... создание механизмов государственного и общественного контроля в отношении существующего рынка компьютерных игр для исключения неконтролируемого распространения цифровых продуктов, создающих искаженное представление о событиях отечественной и мировой истории, а также о месте и роли России в мире", - сообщается в опубликованном материале.Ранее глава государства поручил обеспечить технологическую независимость России и создать в стране новые рынки по таким направлениям, как производство БПЛА, здравоохранение, транспорт, экономика данных, ИИ, космос, новая энергетика. Кроме того, соответствующий указ предполагает вхождение России в топ-10 стран по объему научных исследований и разработок.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, компьютерные игры