Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин внес контроль за компьютерными играми в историческое просвещение - 08.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240508/putin-848007809.html
Путин внес контроль за компьютерными играми в историческое просвещение
Путин внес контроль за компьютерными играми в историческое просвещение - 08.05.2024, ПРАЙМ
Путин внес контроль за компьютерными играми в историческое просвещение
Разработка мер контроля за рынком компьютерных игр теперь внесена в сферу исторического просвещения. Такое распоряжение подписал президент России Владимир... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T13:48+0300
2024-05-08T13:48+0300
россия
владимир путин
компьютерные игры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/07/847974103_0:152:2791:1722_1920x0_80_0_0_01c1f05189ca23b054451b2965df3120.jpg
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Разработка мер контроля за рынком компьютерных игр теперь внесена в сферу исторического просвещения. Такое распоряжение подписал президент России Владимир Путин.Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов. "Задачами, связанными с совершенствованием механизмов государственного управления в области исторического просвещения, являются... создание механизмов государственного и общественного контроля в отношении существующего рынка компьютерных игр для исключения неконтролируемого распространения цифровых продуктов, создающих искаженное представление о событиях отечественной и мировой истории, а также о месте и роли России в мире", - сообщается в опубликованном материале.Ранее глава государства поручил обеспечить технологическую независимость России и создать в стране новые рынки по таким направлениям, как производство БПЛА, здравоохранение, транспорт, экономика данных, ИИ, космос, новая энергетика. Кроме того, соответствующий указ предполагает вхождение России в топ-10 стран по объему научных исследований и разработок.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/07/847974103_146:0:2645:1874_1920x0_80_0_0_65e77c46ea4687983dc59b412bc1b358.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, компьютерные игры
РОССИЯ, Владимир Путин, компьютерные игры
13:48 08.05.2024
 
Путин внес контроль за компьютерными играми в историческое просвещение

Путин внес контроль за компьютерными играми в область исторического просвещения

© POOL | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Разработка мер контроля за рынком компьютерных игр теперь внесена в сферу исторического просвещения. Такое распоряжение подписал президент России Владимир Путин.
Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.
"Задачами, связанными с совершенствованием механизмов государственного управления в области исторического просвещения, являются... создание механизмов государственного и общественного контроля в отношении существующего рынка компьютерных игр для исключения неконтролируемого распространения цифровых продуктов, создающих искаженное представление о событиях отечественной и мировой истории, а также о месте и роли России в мире", - сообщается в опубликованном материале.
Ранее глава государства поручил обеспечить технологическую независимость России и создать в стране новые рынки по таким направлениям, как производство БПЛА, здравоохранение, транспорт, экономика данных, ИИ, космос, новая энергетика. Кроме того, соответствующий указ предполагает вхождение России в топ-10 стран по объему научных исследований и разработок.
 
РОССИЯВладимир Путинкомпьютерные игры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала