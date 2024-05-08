https://1prime.ru/20240508/putin-848014324.html
"Дерзкая риторика". Путин на инаугурации дал Западу четкий сигнал
"Дерзкая риторика". Путин на инаугурации дал Западу четкий сигнал - 08.05.2024, ПРАЙМ
"Дерзкая риторика". Путин на инаугурации дал Западу четкий сигнал
На инаугурации Владимир Путин, официально вступив в должность президента РФ, отправил Западу четкий сигнал, что с Россией будут считаться, пишет Al Khaleej. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T15:52+0300
2024-05-08T15:52+0300
2024-05-08T16:04+0300
политика
россия
запад
мир
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848012412_0:0:1811:1020_1920x0_80_0_0_c8197b5b64cf33f5d45611701abea261.jpg
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. На инаугурации Владимир Путин, официально вступив в должность президента РФ, отправил Западу четкий сигнал, что с Россией будут считаться, пишет Al Khaleej.Издание отмечает, что новый президентский срок Владимира Путина будет иметь серьезное значение для современной России и нового мирового порядка, который выстраивается под влиянием кризисов.Во время торжественной речи на инаугурации Путин дал обещание одержать победу в ходе украинского конфликта и продолжить противостояние с Западом, желающим "поставить Россию на колени".В ответ на якобы сфальсифицированные выборы западные страны бойкотировали инаугурацию Путина. Но все их силовые и дипломатические ведомства, а также СМИ внимательно следили за его речью и анализировали ее. Песков подтвердил, что идеи и посылы в этом выступлении — авторства президента.Основная идея его речи — отношения с западными странами, особенно с США, не будут дружественными и могут иметь опасные последствия в текущих условиях.Путин подчеркнул, что выбор остается за Западом: намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии или же искать путь к сотрудничеству и миру.Издание считает, что "дерзкая риторика" Путина сможет найти отклик во многих мировых столицах, разделяющих бремя давления со стороны Запада, который оказался не в силах справиться с кризисом и не видит "ничего дальше своего носа.Владимир Путин принес присягу на церемонии инаугурации и в пятый раз вступил в должность президента Российской Федерации. Пост главы государства ему предстоит занимать в течение предстоящих шести лет — до 2030 года.Полную версию статьи читайте на ИноСМИ>>>
https://1prime.ru/20240508/putin-848007809.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848012412_352:0:1811:1094_1920x0_80_0_0_2e68bb70d1ecb95cb1fc85223359fba1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запад, мир, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, МИР, Владимир Путин
"Дерзкая риторика". Путин на инаугурации дал Западу четкий сигнал
Al Khaleej: на инаугурации Путин дал понять, что Запад будет считаться с Россией
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ.
На инаугурации Владимир Путин, официально вступив в должность президента РФ, отправил Западу четкий сигнал, что с Россией будут считаться, пишет Al Khaleej
.
Издание отмечает, что новый президентский срок Владимира Путина будет иметь серьезное значение для современной России и нового мирового порядка, который выстраивается под влиянием кризисов.
Во время торжественной речи на инаугурации Путин дал обещание одержать победу в ходе украинского конфликта и продолжить противостояние с Западом, желающим "поставить Россию на колени".
В ответ на якобы сфальсифицированные выборы западные страны бойкотировали инаугурацию Путина. Но все их силовые и дипломатические ведомства, а также СМИ внимательно следили за его речью и анализировали ее. Песков подтвердил, что идеи и посылы в этом выступлении — авторства президента.
Основная идея его речи — отношения с западными странами, особенно с США, не будут дружественными и могут иметь опасные последствия в текущих условиях.
Путин внес контроль за компьютерными играми в историческое просвещение
Путин подчеркнул, что выбор остается за Западом: намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии или же искать путь к сотрудничеству и миру.
Издание считает, что "дерзкая риторика" Путина сможет найти отклик во многих мировых столицах, разделяющих бремя давления со стороны Запада, который оказался не в силах справиться с кризисом и не видит "ничего дальше своего носа.
Владимир Путин принес присягу на церемонии инаугурации и в пятый раз вступил в должность президента Российской Федерации. Пост главы государства ему предстоит занимать в течение предстоящих шести лет — до 2030 года.