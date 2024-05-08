https://1prime.ru/20240508/putin-848014324.html

"Дерзкая риторика". Путин на инаугурации дал Западу четкий сигнал

"Дерзкая риторика". Путин на инаугурации дал Западу четкий сигнал - 08.05.2024, ПРАЙМ

"Дерзкая риторика". Путин на инаугурации дал Западу четкий сигнал

На инаугурации Владимир Путин, официально вступив в должность президента РФ, отправил Западу четкий сигнал, что с Россией будут считаться, пишет Al Khaleej. | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T15:52+0300

2024-05-08T15:52+0300

2024-05-08T16:04+0300

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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. На инаугурации Владимир Путин, официально вступив в должность президента РФ, отправил Западу четкий сигнал, что с Россией будут считаться, пишет Al Khaleej.Издание отмечает, что новый президентский срок Владимира Путина будет иметь серьезное значение для современной России и нового мирового порядка, который выстраивается под влиянием кризисов.Во время торжественной речи на инаугурации Путин дал обещание одержать победу в ходе украинского конфликта и продолжить противостояние с Западом, желающим "поставить Россию на колени".В ответ на якобы сфальсифицированные выборы западные страны бойкотировали инаугурацию Путина. Но все их силовые и дипломатические ведомства, а также СМИ внимательно следили за его речью и анализировали ее. Песков подтвердил, что идеи и посылы в этом выступлении — авторства президента.Основная идея его речи — отношения с западными странами, особенно с США, не будут дружественными и могут иметь опасные последствия в текущих условиях.Путин подчеркнул, что выбор остается за Западом: намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии или же искать путь к сотрудничеству и миру.Издание считает, что "дерзкая риторика" Путина сможет найти отклик во многих мировых столицах, разделяющих бремя давления со стороны Запада, который оказался не в силах справиться с кризисом и не видит "ничего дальше своего носа.Владимир Путин принес присягу на церемонии инаугурации и в пятый раз вступил в должность президента Российской Федерации. Пост главы государства ему предстоит занимать в течение предстоящих шести лет — до 2030 года.Полную версию статьи читайте на ИноСМИ>>>

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россия, запад, мир, владимир путин