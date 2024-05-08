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Акционеры "Тинькофф" одобрили интеграцию "Росбанка" в группу - 08.05.2024, ПРАЙМ
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Акционеры "Тинькофф" одобрили интеграцию "Росбанка" в группу
Акционеры "Тинькофф" одобрили интеграцию "Росбанка" в группу - 08.05.2024, ПРАЙМ
Акционеры "Тинькофф" одобрили интеграцию "Росбанка" в группу
Акционеры "ТКС Холдинг" (группа "Тинькофф") большинством голосов одобрили интеграцию Росбанка в группу, сделку планируется завершить к концу третьего квартала и | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T17:15+0300
2024-05-08T17:56+0300
тинькофф
росбанк
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Акционеры "ТКС Холдинг" (группа "Тинькофф") большинством голосов одобрили интеграцию Росбанка в группу, сделку планируется завершить к концу третьего квартала и в четвертом квартале представить новую стратегию развития, сообщает группа."Группа ожидает финализацию допэмиссии и закрытие сделки до конца 3 квартала 2024 года, группа также планирует получить все необходимые регуляторные согласования от государственных органов. Группа планирует представить стратегию развития с учётом интеграции ПАО "Росбанк" в состав МКПАО "ТКС Холдинг" в 4 квартале 2024 года", - говорится в сообщении группы.Отмечается, что явка на внеочередном собрании акционеров составила 62% от числа всех акционеров, имеющих право голоса. Все решения, необходимые для интеграции ПАО "Росбанк" в состав МКПАО "ТКС Холдинг", приняты подавляющим большинством, 94% от присутствовавших проголосовали "за".В материалах группы указано, что было принято решение увеличить уставный капитал "ТКС Холдинга" путем допэмиссии 130 миллионов акций. Размещение будет проходить по закрытой подписке по цене 3423,62 рубля за акцию. В круг лиц, которые смогут приобрести бумаги в рамках допэмиссии, вошли международная компания ООО "Интеррос Капитал", ООО "Холдинговая компания Интеррос", Благотворительный фонд Владимира Потанина и ряд других."Тинькофф" в марте объявил о намерении приобрести Росбанк, что выведет группу в пятерку крупнейших в России по капиталу, средствам и кредитам физлиц. Сообщалось, что для сделки готовится допэмиссия - набсовет "ТКС Холдинга" предложил акционерам разместить 130 миллионов акций по цене 3,4 тысячи рублей за бумагу. В апреле банк сообщал, что Росбанк в рамках сделки по интеграции в "ТКС Холдинг" может быть оценен с мультипликатором в 0,9-1,1 капитала.
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тинькофф, росбанк
Тинькофф, Росбанк
17:15 08.05.2024 (обновлено: 17:56 08.05.2024)
 
Акционеры "Тинькофф" одобрили интеграцию "Росбанка" в группу

Акционеры "Тинькофф" большинством голосов одобрили интеграцию Росбанка в группу

© РИА Новости . Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкЛоготип Тинькофф Банка
Логотип Тинькофф Банка - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Акционеры "ТКС Холдинг" (группа "Тинькофф") большинством голосов одобрили интеграцию Росбанка в группу, сделку планируется завершить к концу третьего квартала и в четвертом квартале представить новую стратегию развития, сообщает группа.
"Группа ожидает финализацию допэмиссии и закрытие сделки до конца 3 квартала 2024 года, группа также планирует получить все необходимые регуляторные согласования от государственных органов. Группа планирует представить стратегию развития с учётом интеграции ПАО "Росбанк" в состав МКПАО "ТКС Холдинг" в 4 квартале 2024 года", - говорится в сообщении группы.
Отмечается, что явка на внеочередном собрании акционеров составила 62% от числа всех акционеров, имеющих право голоса. Все решения, необходимые для интеграции ПАО "Росбанк" в состав МКПАО "ТКС Холдинг", приняты подавляющим большинством, 94% от присутствовавших проголосовали "за".
В материалах группы указано, что было принято решение увеличить уставный капитал "ТКС Холдинга" путем допэмиссии 130 миллионов акций. Размещение будет проходить по закрытой подписке по цене 3423,62 рубля за акцию. В круг лиц, которые смогут приобрести бумаги в рамках допэмиссии, вошли международная компания ООО "Интеррос Капитал", ООО "Холдинговая компания Интеррос", Благотворительный фонд Владимира Потанина и ряд других.
"Тинькофф" в марте объявил о намерении приобрести Росбанк, что выведет группу в пятерку крупнейших в России по капиталу, средствам и кредитам физлиц. Сообщалось, что для сделки готовится допэмиссия - набсовет "ТКС Холдинга" предложил акционерам разместить 130 миллионов акций по цене 3,4 тысячи рублей за бумагу. В апреле банк сообщал, что Росбанк в рамках сделки по интеграции в "ТКС Холдинг" может быть оценен с мультипликатором в 0,9-1,1 капитала.
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