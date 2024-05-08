https://1prime.ru/20240508/rumyniya-847995495.html
Неприемлемо. Президент Румынии сделал важное заявление об Украине
Неприемлемо. Президент Румынии сделал важное заявление об Украине - 08.05.2024, ПРАЙМ
Неприемлемо. Президент Румынии сделал важное заявление об Украине
Президент Румынии Клаус Йоханнис готов поговорить о возможности отправить ЗРК Patriot на Украину, сообщает агентство Reuters. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T10:15+0300
2024-05-08T10:15+0300
2024-05-08T10:15+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Президент Румынии Клаус Йоханнис готов поговорить о возможности отправить ЗРК Patriot на Украину, сообщает агентство Reuters.Во второник, 7 мая, румынский лидер побеседовал со своим американским коллегой Джо Байденом. Стороны обсудили кандидатуры на пост генерального секретаря НАТО, а также отправку Киеву вооружений."Я сказал, что открыт для обсуждения. Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы понять, что мы можем предложить и что мы можем получить взамен, потому что неприемлемо оставить Румынию без противовоздушной обороны", - сказал Йоханнис.Ранее испанское издание Efe сообщало, что Киев уже получил партию ракет для систем ПВО Patriot.
https://1prime.ru/20240508/nato-847993361.html
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румыния, украина, patriot
Вооружения, РУМЫНИЯ, УКРАИНА, Patriot
Неприемлемо. Президент Румынии сделал важное заявление об Украине
Президент Румынии Йоханнис заявил, что готов обсудить передачу Patriot Киеву
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ.
Президент Румынии Клаус Йоханнис готов поговорить о возможности отправить ЗРК Patriot на Украину, сообщает агентство Reuters
.
Во второник, 7 мая, румынский лидер побеседовал со своим американским коллегой Джо Байденом. Стороны обсудили кандидатуры на пост генерального секретаря НАТО, а также отправку Киеву вооружений.
"Я сказал, что открыт для обсуждения. Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы понять, что мы можем предложить и что мы можем получить взамен, потому что неприемлемо оставить Румынию без противовоздушной обороны", - сказал Йоханнис.
Ранее испанское издание Efe сообщало, что Киев уже получил партию ракет для систем ПВО Patriot.
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