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Неприемлемо. Президент Румынии сделал важное заявление об Украине - 08.05.2024, ПРАЙМ
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Неприемлемо. Президент Румынии сделал важное заявление об Украине
Неприемлемо. Президент Румынии сделал важное заявление об Украине - 08.05.2024, ПРАЙМ
Неприемлемо. Президент Румынии сделал важное заявление об Украине
Президент Румынии Клаус Йоханнис готов поговорить о возможности отправить ЗРК Patriot на Украину, сообщает агентство Reuters. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T10:15+0300
2024-05-08T10:15+0300
вооружения
румыния
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patriot
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Президент Румынии Клаус Йоханнис готов поговорить о возможности отправить ЗРК Patriot на Украину, сообщает агентство Reuters.Во второник, 7 мая, румынский лидер побеседовал со своим американским коллегой Джо Байденом. Стороны обсудили кандидатуры на пост генерального секретаря НАТО, а также отправку Киеву вооружений."Я сказал, что открыт для обсуждения. Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы понять, что мы можем предложить и что мы можем получить взамен, потому что неприемлемо оставить Румынию без противовоздушной обороны", - сказал Йоханнис.Ранее испанское издание Efe сообщало, что Киев уже получил партию ракет для систем ПВО Patriot.
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румыния, украина, patriot
Вооружения, РУМЫНИЯ, УКРАИНА, Patriot
10:15 08.05.2024
 
Неприемлемо. Президент Румынии сделал важное заявление об Украине

Президент Румынии Йоханнис заявил, что готов обсудить передачу Patriot Киеву

© fotolia.com / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© fotolia.com / VigiePH
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Президент Румынии Клаус Йоханнис готов поговорить о возможности отправить ЗРК Patriot на Украину, сообщает агентство Reuters.
Во второник, 7 мая, румынский лидер побеседовал со своим американским коллегой Джо Байденом. Стороны обсудили кандидатуры на пост генерального секретаря НАТО, а также отправку Киеву вооружений.
"Я сказал, что открыт для обсуждения. Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы понять, что мы можем предложить и что мы можем получить взамен, потому что неприемлемо оставить Румынию без противовоздушной обороны", - сказал Йоханнис.
Ранее испанское издание Efe сообщало, что Киев уже получил партию ракет для систем ПВО Patriot.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
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ВооруженияРУМЫНИЯУКРАИНАPatriot
 
 
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