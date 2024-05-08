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Глава РЖД призвал разработать инициативы по вопросам деятельности компании

Глава РЖД призвал разработать инициативы по вопросам деятельности компании - 08.05.2024, ПРАЙМ

Глава РЖД призвал разработать инициативы по вопросам деятельности компании

Глава РЖД Олег Белозёров призвал сотрудников начать разработку инициатив по всем вопросам, затрагивающим в указе президента России Владимира Путина деятельность | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T11:57+0300

2024-05-08T11:57+0300

2024-05-08T12:02+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Глава РЖД Олег Белозёров призвал сотрудников начать разработку инициатив по всем вопросам, затрагивающим в указе президента России Владимира Путина деятельность компании, сообщила железнодорожная монополия.РЖД сообщили, что в среду прошло сетевое селекторное совещание. Там рассматривался ряд вопросов, про которые говорил Белозёров."Он также отметил, что в ближайшие месяцы предстоит интенсивная работа по формированию национальных проектов в соответствии с указом президента РФ и призвал приступить к разработке инициатив по всем вопросам, затрагивающим деятельность компании", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале в среду.Во вторник был опубликован указ Путина о национальных целях развития страны до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Там в том числе есть задачи в части развития транспортной инфраструктуры.

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