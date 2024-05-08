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Глава РЖД призвал разработать инициативы по вопросам деятельности компании - 08.05.2024, ПРАЙМ
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Глава РЖД призвал разработать инициативы по вопросам деятельности компании
Глава РЖД призвал разработать инициативы по вопросам деятельности компании - 08.05.2024, ПРАЙМ
Глава РЖД призвал разработать инициативы по вопросам деятельности компании
Глава РЖД Олег Белозёров призвал сотрудников начать разработку инициатив по всем вопросам, затрагивающим в указе президента России Владимира Путина деятельность | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T11:57+0300
2024-05-08T12:02+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Глава РЖД Олег Белозёров призвал сотрудников начать разработку инициатив по всем вопросам, затрагивающим в указе президента России Владимира Путина деятельность компании, сообщила железнодорожная монополия.РЖД сообщили, что в среду прошло сетевое селекторное совещание. Там рассматривался ряд вопросов, про которые говорил Белозёров."Он также отметил, что в ближайшие месяцы предстоит интенсивная работа по формированию национальных проектов в соответствии с указом президента РФ и призвал приступить к разработке инициатив по всем вопросам, затрагивающим деятельность компании", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале в среду.Во вторник был опубликован указ Путина о национальных целях развития страны до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Там в том числе есть задачи в части развития транспортной инфраструктуры.
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россия, ржд, новости
Экономика, РОССИЯ, РЖД, Новости
11:57 08.05.2024 (обновлено: 12:02 08.05.2024)
 
Глава РЖД призвал разработать инициативы по вопросам деятельности компании

Глава РЖД призвал разработать инициативы, затрагивающие в указе Путина сферы компании

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Глава РЖД Олег Белозёров призвал сотрудников начать разработку инициатив по всем вопросам, затрагивающим в указе президента России Владимира Путина деятельность компании, сообщила железнодорожная монополия.
РЖД сообщили, что в среду прошло сетевое селекторное совещание. Там рассматривался ряд вопросов, про которые говорил Белозёров.
"Он также отметил, что в ближайшие месяцы предстоит интенсивная работа по формированию национальных проектов в соответствии с указом президента РФ и призвал приступить к разработке инициатив по всем вопросам, затрагивающим деятельность компании", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале в среду.
Во вторник был опубликован указ Путина о национальных целях развития страны до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Там в том числе есть задачи в части развития транспортной инфраструктуры.
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