https://1prime.ru/20240508/rzhd-848017506.html

РЖД впервые покажут на вокзалах трансляцию Парада на Красной Площади

РЖД впервые покажут на вокзалах трансляцию Парада на Красной Площади - 08.05.2024, ПРАЙМ

РЖД впервые покажут на вокзалах трансляцию Парада на Красной Площади

РЖД 9 мая впервые массово покажут на вокзалах трансляцию Парада на Красной Площади и фильмы, а ровно в 12 часов по местному времени в этот день поезда подадут... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T16:40+0300

2024-05-08T16:40+0300

2024-05-08T16:40+0300

россия

ржд

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84148/83/841488386_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_449474865eaf026fbba46e2c0ea4ca34.jpg

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. РЖД 9 мая впервые массово покажут на вокзалах трансляцию Парада на Красной Площади и фильмы, а ровно в 12 часов по местному времени в этот день поезда подадут продолжительный гудок в память о событиях Великой Отечественной войны, сообщила компания и уточнил РИА Новости детали ее представитель."Девятого мая РЖД покажут на вокзалах трансляцию Парада на Красной Площади и фильмы о Великой Победе… На всех вокзалах по громкой связи будут звучать поздравления и музыка военных лет", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.По словам представителя РЖД, трансляция Парада была показана на Белорусском вокзале в 2021 году. "Массовая (трансляция на вокзалах - ред.) - впервые", - уточнили РИА Новости в компании.Компания подготовила и украсила ко Дню Победы более 700 объектов, в том числе вокзалы в районе битвы на Курской дуге - Поныри, Прохоровка, Ржава, Золотухино, Свобода и Возы.Железнодорожники подготовили много других мероприятий к празднику. Так, на станции Льгов-Киевский установлен паровоз-памятник, на пригородном вокзале Новокузнецк, в Горном парке Рускеала и на вокзале Шувакиш будет работать полевая кухня, выступят артисты, пройдут конкурсы рисунков, выставки и экскурсии по экспозициям, посвященным Великой Отечественной войне. Еще в праздничные дни на вокзалах и в поездах будут раздавать георгиевские ленточки, а на вокзале Брянск-Льговский ее можно сделать самим на специальном мастер-классе."Традиционно 9 мая ровно в 12 часов по местному времени в память о событиях Великой Отечественной войны паровозы, грузовые, скоростные поезда и электрички, которые в этот момент будут находиться в пути, подадут продолжительный гудок", - говорится в сообщении.Традиция подавать звуковые сигналы на железной дороге появилась в 1945 году. Вся страна услышала гудок за несколько минут до того, как в ночь на 9 мая диктор Юрий Левитан зачитал по радио текст Акта о капитуляции Германии.

https://1prime.ru/20240503/rzhd-847906163.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ржд, новости