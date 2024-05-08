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РЖД впервые покажут на вокзалах трансляцию Парада на Красной Площади - 08.05.2024, ПРАЙМ
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РЖД впервые покажут на вокзалах трансляцию Парада на Красной Площади
РЖД впервые покажут на вокзалах трансляцию Парада на Красной Площади - 08.05.2024, ПРАЙМ
РЖД впервые покажут на вокзалах трансляцию Парада на Красной Площади
РЖД 9 мая впервые массово покажут на вокзалах трансляцию Парада на Красной Площади и фильмы, а ровно в 12 часов по местному времени в этот день поезда подадут... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T16:40+0300
2024-05-08T16:40+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. РЖД 9 мая впервые массово покажут на вокзалах трансляцию Парада на Красной Площади и фильмы, а ровно в 12 часов по местному времени в этот день поезда подадут продолжительный гудок в память о событиях Великой Отечественной войны, сообщила компания и уточнил РИА Новости детали ее представитель."Девятого мая РЖД покажут на вокзалах трансляцию Парада на Красной Площади и фильмы о Великой Победе… На всех вокзалах по громкой связи будут звучать поздравления и музыка военных лет", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.По словам представителя РЖД, трансляция Парада была показана на Белорусском вокзале в 2021 году. "Массовая (трансляция на вокзалах - ред.) - впервые", - уточнили РИА Новости в компании.Компания подготовила и украсила ко Дню Победы более 700 объектов, в том числе вокзалы в районе битвы на Курской дуге - Поныри, Прохоровка, Ржава, Золотухино, Свобода и Возы.Железнодорожники подготовили много других мероприятий к празднику. Так, на станции Льгов-Киевский установлен паровоз-памятник, на пригородном вокзале Новокузнецк, в Горном парке Рускеала и на вокзале Шувакиш будет работать полевая кухня, выступят артисты, пройдут конкурсы рисунков, выставки и экскурсии по экспозициям, посвященным Великой Отечественной войне. Еще в праздничные дни на вокзалах и в поездах будут раздавать георгиевские ленточки, а на вокзале Брянск-Льговский ее можно сделать самим на специальном мастер-классе."Традиционно 9 мая ровно в 12 часов по местному времени в память о событиях Великой Отечественной войны паровозы, грузовые, скоростные поезда и электрички, которые в этот момент будут находиться в пути, подадут продолжительный гудок", - говорится в сообщении.Традиция подавать звуковые сигналы на железной дороге появилась в 1945 году. Вся страна услышала гудок за несколько минут до того, как в ночь на 9 мая диктор Юрий Левитан зачитал по радио текст Акта о капитуляции Германии.
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россия, ржд, новости
РОССИЯ, РЖД, Новости
16:40 08.05.2024
 
РЖД впервые покажут на вокзалах трансляцию Парада на Красной Площади

РЖД 9 мая впервые массово покажут на вокзалах трансляцию Парада на Красной Площади

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. РЖД 9 мая впервые массово покажут на вокзалах трансляцию Парада на Красной Площади и фильмы, а ровно в 12 часов по местному времени в этот день поезда подадут продолжительный гудок в память о событиях Великой Отечественной войны, сообщила компания и уточнил РИА Новости детали ее представитель.
"Девятого мая РЖД покажут на вокзалах трансляцию Парада на Красной Площади и фильмы о Великой Победе… На всех вокзалах по громкой связи будут звучать поздравления и музыка военных лет", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
По словам представителя РЖД, трансляция Парада была показана на Белорусском вокзале в 2021 году. "Массовая (трансляция на вокзалах - ред.) - впервые", - уточнили РИА Новости в компании.
Компания подготовила и украсила ко Дню Победы более 700 объектов, в том числе вокзалы в районе битвы на Курской дуге - Поныри, Прохоровка, Ржава, Золотухино, Свобода и Возы.
Железнодорожники подготовили много других мероприятий к празднику. Так, на станции Льгов-Киевский установлен паровоз-памятник, на пригородном вокзале Новокузнецк, в Горном парке Рускеала и на вокзале Шувакиш будет работать полевая кухня, выступят артисты, пройдут конкурсы рисунков, выставки и экскурсии по экспозициям, посвященным Великой Отечественной войне. Еще в праздничные дни на вокзалах и в поездах будут раздавать георгиевские ленточки, а на вокзале Брянск-Льговский ее можно сделать самим на специальном мастер-классе.
"Традиционно 9 мая ровно в 12 часов по местному времени в память о событиях Великой Отечественной войны паровозы, грузовые, скоростные поезда и электрички, которые в этот момент будут находиться в пути, подадут продолжительный гудок", - говорится в сообщении.
Традиция подавать звуковые сигналы на железной дороге появилась в 1945 году. Вся страна услышала гудок за несколько минут до того, как в ночь на 9 мая диктор Юрий Левитан зачитал по радио текст Акта о капитуляции Германии.
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