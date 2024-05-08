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Фитнес-клубы заявили об активизации налоговых проверок из-за самозанятых - 08.05.2024, ПРАЙМ
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Фитнес-клубы заявили об активизации налоговых проверок из-за самозанятых
Фитнес-клубы заявили об активизации налоговых проверок из-за самозанятых - 08.05.2024, ПРАЙМ
Фитнес-клубы заявили об активизации налоговых проверок из-за самозанятых
Федеральная налоговая служба (ФТС) начала проверки фитнес-клубов на предмет соблюдения налогового законодательства, пишет РБК. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T20:25+0300
2024-05-08T20:25+0300
экономика
россия
фнс
фитнес
проверка
ндфл
самозанятые
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФТС) начала проверки фитнес-клубов на предмет соблюдения налогового законодательства, пишет РБК.Проверки фитнес-клубов проходят по всей стране, им вменяют уклонение от уплаты НДФЛ и страховых взносов через упрощенный налоговый режим — оформление самозанятости для тренеров.Если налоговая служба приходит к выводу, что под видом договора с самозанятым в действительности используются трудовые отношения, то такая переквалификация ведёт к пересмотру налоговых обязательств организации, связанных с уплатой НДФЛ и страховых взносов.В ответ представители фитнес-сообщества указали, что клубы выступают только в роли посредников. Тренеры самостоятельно проводят занятия с клиентами, а величина и частота выплат напрямую зависят от потока посетителей. Клубы же получают процент от платежей за предоставление места для занятий, использование оборудования и клиентской базы.
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россия, фнс, фитнес, проверка, ндфл, самозанятые
Экономика, РОССИЯ, ФНС, фитнес, проверка, НДФЛ, самозанятые
20:25 08.05.2024
 
Фитнес-клубы заявили об активизации налоговых проверок из-за самозанятых

РБК: ФНС начала проверять фитнес-клубы из-за самозанятых тренеров

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк%Фитнес
%Фитнес - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФТС) начала проверки фитнес-клубов на предмет соблюдения налогового законодательства, пишет РБК.
Проверки фитнес-клубов проходят по всей стране, им вменяют уклонение от уплаты НДФЛ и страховых взносов через упрощенный налоговый режим — оформление самозанятости для тренеров.
Если налоговая служба приходит к выводу, что под видом договора с самозанятым в действительности используются трудовые отношения, то такая переквалификация ведёт к пересмотру налоговых обязательств организации, связанных с уплатой НДФЛ и страховых взносов.
В ответ представители фитнес-сообщества указали, что клубы выступают только в роли посредников. Тренеры самостоятельно проводят занятия с клиентами, а величина и частота выплат напрямую зависят от потока посетителей. Клубы же получают процент от платежей за предоставление места для занятий, использование оборудования и клиентской базы.
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