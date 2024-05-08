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Ловушка для долларов. Запад научил Россию, как обойти санкции - 08.05.2024, ПРАЙМ
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Ловушка для долларов. Запад научил Россию, как обойти санкции
Ловушка для долларов. Запад научил Россию, как обойти санкции - 08.05.2024, ПРАЙМ
Ловушка для долларов. Запад научил Россию, как обойти санкции
По мнению западных чиновников, обойти сжимающееся кольцо западных санкций России поможет активное использование рубля в международных расчетах. Это уже... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T04:04+0300
2024-05-08T04:04+0300
статья
курсы валют
обход санкций
рубль
доллар
юань
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МОСКВА, 8 мая – ПРАЙМ, Роман Серов. По мнению западных чиновников, обойти сжимающееся кольцо западных санкций России поможет активное использование рубля в международных расчетах. Это уже происходит, и, судя по всему, будет расширяться. Смогут ли санкции укрепить рубль настолько, что он станет настоящей "лазейкой", читайте в материале "Прайм".Такого интереса к рублю не ждали После того, как США начали грозить вторичными санкциями иностранным банкам за связи с российским бизнесом, появились сложности с переводом денег, причем не только в военном секторе. Банки Турции, Китая и других стран начали блокировать транзакции даже за вполне мирные товары.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОднако обойти это можно, перейдя на сделки в рублях, пишет Financial Times. По данным издания, трейдеры, покупающие российскую нефть в Индии, уже проводят операции в российской нацвалюте, поскольку США вынудили банки ОАЭ отказаться от расчетов в дирхамах. Иностранцы могут покупать рубли на Мосбирже и расплачиваться ими с российскими контрагентами. Это ничто иное, как "лазейка в санкциях", полагает издание.Действительно, согласно данным Банка России, доля рубля в расчетах за российский экспорт в феврале достигла максимума с августа 2023-го — 41,6%, а в расчетах за импорт — рекордных 38,1%. Это означает, что рубль впервые стал главной валютой во внешнеторговых расчетах страны.Россия неоднократно подчеркивала, что хочет полностью перевести свои международные расчеты в национальные валюты и примерно к 2030 году может практически избавиться от доллара в торговых отношениях. Теоретически такое развитие событий возможно – контрагенты в поисках обхода санкций будут стремиться расплатиться с Россией в рублях. На фоне роста доли рублевых сделок он действительно может стать крепкой региональной валютой.Но такая торговля предполагает свободное хождение всех валют стран-участниц сделок. А для этого нужно, чтобы они были свободно конвертируемыми. Этого пока не происходит ни с рублем, ни с рупией, ни даже с юанем. Не менее важное условие – соблюдение баланса объема торговли между РФ и страной-эмитентом другой валюты. Это условие не выполняется, например, в случае с Индией. Россия продает ей товаров на десятки миллиардов долларов (в первую очередь, это сырье), а покупает лишь на 2-3 миллиарда.Рупия, юань и другие. Но можно уйти в цифруПока речь идет, прежде всего, о продаже за рубли российских экспортных товаров нашим дружественным торговым партнерам. Говорить о полном вытеснении доллара и евро из торговых отношений преждевременно. Но, может быть, в обходе санкций нам помогут дружественные валюты.Тем более, значительная доля расчетов в нацвалютах приходится не на рубли, а на юани, рупии и дирхамы. Эти валюты, как уже было сказано, не является свободно конвертируемыми, несмотря на то, что с 2016 года юань - резервная валюта МВФ и его доля в мировой торговле за год выросла вдвое, до 4,5%.Дело в том, что курс юаня по-прежнему контролирует Народный банк Китая. Он ежедневно его определяет, и курс на межбанке не может значительно отклоняться от официального. Хотя в перспективе Пекин заинтересован в сильном юане, способном конкурировать с долларом, вряд ли эта валюта поможет в обходе санкций. Тем более, китайские банки тоже боятся ограничений со стороны властей США.Кроме того, при перенаправлении экспортных потоков в Китай и отказе от доллара во внешнеторговых расчетах спрос на юань растет, напомнил и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов. Это никак не укрепляет рубль, скорее наоборот.Индийские рупии имеют еще более ограниченное хождение. Их нельзя вывозить из Индии в значительных объемах, а Резервный банк страны ограничивает использование рупий в мировой торговле, их рыночный обмен на прочие валюты и золото. Это стало причиной проблем, возникших у российских экспортеров – полученные за нефть рупии просто зависли на их счетах в индийских банках.По мнению Смирнова, гораздо большие надежды для обхода санкций следует возлагать на цифровой рубль. В условиях, когда Россия отрезана от системы глобальных межбанковских коммуникаций SWIFT, он мог бы стать безопасным, надежным и удобным инструментом внешнеторговых расчетов."С другой стороны, российские участники внешнеэкономической деятельности пока не готовы к использованию цифрового рубля и с недоверием относятся к этому. Хотя в будущем, безусловно, цифровой рубль позволит сделать отечественную финансовую системы более гибкой и ограничить воздействие любых международных санкций", - считает экономист.Валюта №1 в "подбрюшье России"В долгосрочной перспективе спрос на любую валюту во многом определяется тем, что на нее можно купить. России в этом смысле повезло: будучи одним из крупнейших экспортеров энергоносителей она, по сути, продает товары первой необходимости. C этой точки зрения ничего не мешает рублю быть региональной резервной валютой, полагает экономист, бывший старший вице-президент Банка "Открытие" Константин Церазов.Одновременно с этим сохраняется проблема инфляции, которая является важным долгосрочным драйвером валютных курсов. За последние двадцать лет курс доллара к рублю в среднем ежегодно рос на 7,6%, а потребительская инфляция в России превышала темпы роста цен в США на 5,5% год к году.Разница в инфляционной динамике как раз и выступала ключевым фактором ослабления рубля, и в обозримом будущем эта тенденция, вероятно, сохранится. Это делает рубль менее привлекательной валютой для формирования резервов, чем валюты стран, где исторически инфляция ниже.В целом при двухсторонней торговле в нацвалютах все или почти все определяет то, чья валюта используется в большей степени. Юань, на который мы очень надеемся, занимает ключевую роль при расчетах России с Китаем. А это означает, что укрепляться и выходить на роль региональной валюты будет юань, а не рубль. И даже если расширять импорт из Китая за юани, то это будет вести к укреплению курса китайской валюты и ослаблению рубля.Правильнее сделать акцент на том, чтобы задействовать рубль как единственное средство расчетов в регионах, где мы можем себе это позволить. Прежде всего, речь идет о постсоветском пространстве. Это действительно укрепит рубль и позволит воплотиться прогнозу FT о том, что рубль станет "основной валютой в подбрюшье России". Ведь это на самом деле единственный способ сделать так, чтобы Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США не заметило происходящих сделок.
https://1prime.ru/20240410/zoloto-847237942.html
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Роман Серов
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курсы валют, обход санкций, рубль, доллар, юань
Статья, Курсы валют, обход санкций, рубль, доллар, юань
04:04 08.05.2024
 
Ловушка для долларов. Запад научил Россию, как обойти санкции

Экономист Смирнов: обойти санкции за счет торговли в нацвалютах невозможно

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг у посольства США в Москве
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© РИА Новости . Антон Денисов
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%Экономические новости
Роман Серов
Обозреватель АЭИ "Прайм"
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МОСКВА, 8 мая – ПРАЙМ, Роман Серов. По мнению западных чиновников, обойти сжимающееся кольцо западных санкций России поможет активное использование рубля в международных расчетах. Это уже происходит, и, судя по всему, будет расширяться. Смогут ли санкции укрепить рубль настолько, что он станет настоящей "лазейкой", читайте в материале "Прайм".

Такого интереса к рублю не ждали

После того, как США начали грозить вторичными санкциями иностранным банкам за связи с российским бизнесом, появились сложности с переводом денег, причем не только в военном секторе. Банки Турции, Китая и других стран начали блокировать транзакции даже за вполне мирные товары.
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Однако обойти это можно, перейдя на сделки в рублях, пишет Financial Times. По данным издания, трейдеры, покупающие российскую нефть в Индии, уже проводят операции в российской нацвалюте, поскольку США вынудили банки ОАЭ отказаться от расчетов в дирхамах. Иностранцы могут покупать рубли на Мосбирже и расплачиваться ими с российскими контрагентами. Это ничто иное, как "лазейка в санкциях", полагает издание.
Действительно, согласно данным Банка России, доля рубля в расчетах за российский экспорт в феврале достигла максимума с августа 2023-го — 41,6%, а в расчетах за импорт — рекордных 38,1%. Это означает, что рубль впервые стал главной валютой во внешнеторговых расчетах страны.
Россия неоднократно подчеркивала, что хочет полностью перевести свои международные расчеты в национальные валюты и примерно к 2030 году может практически избавиться от доллара в торговых отношениях. Теоретически такое развитие событий возможно – контрагенты в поисках обхода санкций будут стремиться расплатиться с Россией в рублях. На фоне роста доли рублевых сделок он действительно может стать крепкой региональной валютой.
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Но такая торговля предполагает свободное хождение всех валют стран-участниц сделок. А для этого нужно, чтобы они были свободно конвертируемыми. Этого пока не происходит ни с рублем, ни с рупией, ни даже с юанем.
Не менее важное условие – соблюдение баланса объема торговли между РФ и страной-эмитентом другой валюты. Это условие не выполняется, например, в случае с Индией. Россия продает ей товаров на десятки миллиардов долларов (в первую очередь, это сырье), а покупает лишь на 2-3 миллиарда.

Рупия, юань и другие. Но можно уйти в цифру

Пока речь идет, прежде всего, о продаже за рубли российских экспортных товаров нашим дружественным торговым партнерам. Говорить о полном вытеснении доллара и евро из торговых отношений преждевременно. Но, может быть, в обходе санкций нам помогут дружественные валюты.
Тем более, значительная доля расчетов в нацвалютах приходится не на рубли, а на юани, рупии и дирхамы. Эти валюты, как уже было сказано, не является свободно конвертируемыми, несмотря на то, что с 2016 года юань - резервная валюта МВФ и его доля в мировой торговле за год выросла вдвое, до 4,5%.
Дело в том, что курс юаня по-прежнему контролирует Народный банк Китая. Он ежедневно его определяет, и курс на межбанке не может значительно отклоняться от официального. Хотя в перспективе Пекин заинтересован в сильном юане, способном конкурировать с долларом, вряд ли эта валюта поможет в обходе санкций. Тем более, китайские банки тоже боятся ограничений со стороны властей США.
Кроме того, при перенаправлении экспортных потоков в Китай и отказе от доллара во внешнеторговых расчетах спрос на юань растет, напомнил и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов. Это никак не укрепляет рубль, скорее наоборот.
Индийские рупии имеют еще более ограниченное хождение. Их нельзя вывозить из Индии в значительных объемах, а Резервный банк страны ограничивает использование рупий в мировой торговле, их рыночный обмен на прочие валюты и золото. Это стало причиной проблем, возникших у российских экспортеров – полученные за нефть рупии просто зависли на их счетах в индийских банках.
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Вчера, 12:47
По мнению Смирнова, гораздо большие надежды для обхода санкций следует возлагать на цифровой рубль. В условиях, когда Россия отрезана от системы глобальных межбанковских коммуникаций SWIFT, он мог бы стать безопасным, надежным и удобным инструментом внешнеторговых расчетов.
"С другой стороны, российские участники внешнеэкономической деятельности пока не готовы к использованию цифрового рубля и с недоверием относятся к этому. Хотя в будущем, безусловно, цифровой рубль позволит сделать отечественную финансовую системы более гибкой и ограничить воздействие любых международных санкций", - считает экономист.

Валюта №1 в "подбрюшье России"

В долгосрочной перспективе спрос на любую валюту во многом определяется тем, что на нее можно купить. России в этом смысле повезло: будучи одним из крупнейших экспортеров энергоносителей она, по сути, продает товары первой необходимости. C этой точки зрения ничего не мешает рублю быть региональной резервной валютой, полагает экономист, бывший старший вице-президент Банка "Открытие" Константин Церазов.
Одновременно с этим сохраняется проблема инфляции, которая является важным долгосрочным драйвером валютных курсов. За последние двадцать лет курс доллара к рублю в среднем ежегодно рос на 7,6%, а потребительская инфляция в России превышала темпы роста цен в США на 5,5% год к году.
Разница в инфляционной динамике как раз и выступала ключевым фактором ослабления рубля, и в обозримом будущем эта тенденция, вероятно, сохранится. Это делает рубль менее привлекательной валютой для формирования резервов, чем валюты стран, где исторически инфляция ниже.
В целом при двухсторонней торговле в нацвалютах все или почти все определяет то, чья валюта используется в большей степени. Юань, на который мы очень надеемся, занимает ключевую роль при расчетах России с Китаем. А это означает, что укрепляться и выходить на роль региональной валюты будет юань, а не рубль. И даже если расширять импорт из Китая за юани, то это будет вести к укреплению курса китайской валюты и ослаблению рубля.
Правильнее сделать акцент на том, чтобы задействовать рубль как единственное средство расчетов в регионах, где мы можем себе это позволить. Прежде всего, речь идет о постсоветском пространстве. Это действительно укрепит рубль и позволит воплотиться прогнозу FT о том, что рубль станет "основной валютой в подбрюшье России". Ведь это на самом деле единственный способ сделать так, чтобы Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США не заметило происходящих сделок.
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