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СМИ узнали, когда будет согласован 14-й пакет антироссийских санкций

СМИ узнали, когда будет согласован 14-й пакет антироссийских санкций - 08.05.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали, когда будет согласован 14-й пакет антироссийских санкций

Страны ЕС хотят к июлю согласовать 14-й пакет санкций в отношении России, сообщает издание EUobserver. | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T15:04+0300

2024-05-08T15:04+0300

2024-05-08T15:04+0300

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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Страны ЕС хотят к июлю согласовать 14-й пакет санкций в отношении России, сообщает издание EUobserver. "Четырнадцатый раунд санкций будет согласован к июлю", — говорится в публикации издания. Отмечается, что в проект нового пакета санкций не попали ограничения на передвижение российских дипломатов в ЕС и запрет на сжиженный природный газ, ядерное топливо и алюминий из РФ. Тем не менее согласно проекту, запрет будет распространяться на страхование и техническую помощь, включая "прием жидкого топлива, обслуживание судов, смену экипажа, услуги по погрузке и разгрузке, фендеринг и буксирные услуги".Ранее высокопоставленный европейский источник заявлял, что ЕС работает над 14-м пакетом санкций против России, в особенности по мерам против обхода действующих ограничений. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что в ЕС рассчитывают уже до конца весны согласовать новый пакет антироссийских санкций.Ранее агентство Reuters сообщило, что Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций намерен ограничить вещание четырех СМИ, включая три из РФ, ввести запрет на импорт гелия из РФ, ужесточить экспортные меры в отношении марганца и других редкоземельных металлов.

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санкции против рф, россия, европа