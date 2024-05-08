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СМИ узнали, когда будет согласован 14-й пакет антироссийских санкций - 08.05.2024, ПРАЙМ
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СМИ узнали, когда будет согласован 14-й пакет антироссийских санкций
СМИ узнали, когда будет согласован 14-й пакет антироссийских санкций - 08.05.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали, когда будет согласован 14-й пакет антироссийских санкций
Страны ЕС хотят к июлю согласовать 14-й пакет санкций в отношении России, сообщает издание EUobserver. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T15:04+0300
2024-05-08T15:04+0300
политика
санкции против рф
россия
европа
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Страны ЕС хотят к июлю согласовать 14-й пакет санкций в отношении России, сообщает издание EUobserver. "Четырнадцатый раунд санкций будет согласован к июлю", — говорится в публикации издания. Отмечается, что в проект нового пакета санкций не попали ограничения на передвижение российских дипломатов в ЕС и запрет на сжиженный природный газ, ядерное топливо и алюминий из РФ. Тем не менее согласно проекту, запрет будет распространяться на страхование и техническую помощь, включая "прием жидкого топлива, обслуживание судов, смену экипажа, услуги по погрузке и разгрузке, фендеринг и буксирные услуги".Ранее высокопоставленный европейский источник заявлял, что ЕС работает над 14-м пакетом санкций против России, в особенности по мерам против обхода действующих ограничений. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что в ЕС рассчитывают уже до конца весны согласовать новый пакет антироссийских санкций.Ранее агентство Reuters сообщило, что Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций намерен ограничить вещание четырех СМИ, включая три из РФ, ввести запрет на импорт гелия из РФ, ужесточить экспортные меры в отношении марганца и других редкоземельных металлов.
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санкции против рф, россия, европа
Политика, санкции против РФ, РОССИЯ, ЕВРОПА
15:04 08.05.2024
 
СМИ узнали, когда будет согласован 14-й пакет антироссийских санкций

EUobserver: страны ЕС намерены согласовать 14-й пакет санкций против РФ к июлю

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе
Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Страны ЕС хотят к июлю согласовать 14-й пакет санкций в отношении России, сообщает издание EUobserver.
"Четырнадцатый раунд санкций будет согласован к июлю", — говорится в публикации издания.
Отмечается, что в проект нового пакета санкций не попали ограничения на передвижение российских дипломатов в ЕС и запрет на сжиженный природный газ, ядерное топливо и алюминий из РФ.
Тем не менее согласно проекту, запрет будет распространяться на страхование и техническую помощь, включая "прием жидкого топлива, обслуживание судов, смену экипажа, услуги по погрузке и разгрузке, фендеринг и буксирные услуги".
Ранее высокопоставленный европейский источник заявлял, что ЕС работает над 14-м пакетом санкций против России, в особенности по мерам против обхода действующих ограничений. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что в ЕС рассчитывают уже до конца весны согласовать новый пакет антироссийских санкций.
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Евросоюз не исключил введение санкций против Стивена Сигала
14:10
Ранее агентство Reuters сообщило, что Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций намерен ограничить вещание четырех СМИ, включая три из РФ, ввести запрет на импорт гелия из РФ, ужесточить экспортные меры в отношении марганца и других редкоземельных металлов.
 
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