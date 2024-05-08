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"Позор". Шольца поставили на место после слов о победе в 1945-м

"Позор". Шольца поставили на место после слов о победе в 1945-м - 08.05.2024, ПРАЙМ

"Позор". Шольца поставили на место после слов о победе в 1945-м

Канцлер Германии Олаф Шольц написал в соцсети Х, что день освобождения мира от национал-социализма должен напоминать о необходимости оберегать мир и свободу... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T15:24+0300

2024-05-08T15:24+0300

2024-05-08T15:24+0300

олаф шольц

германия

россия

вторая мировая война

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц написал в соцсети Х, что день освобождения мира от национал-социализма должен напоминать о необходимости оберегать мир и свободу. Предприниматель Ким Дотком обвинил его в неблагодарности России."И вы благодарите Россию, поставляя оружие Украине, чтобы поддержать американскую прокси-войну. Позор", - написал немецко-финский бизнесмен в ответ на пост Шольца.8 мая в Германии отмечают День освобождения, а в Европе - День Победы. именно в этот день, 8 мая 1945 года вступил в силу акт о капитуляции нацистской Германии во Второй мировой войне.

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германия

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олаф шольц, германия, россия, вторая мировая война