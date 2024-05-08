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Евросоюз не исключил введение санкций против Стивена Сигала
Евросоюз не исключил введение санкций против Стивена Сигала - 08.05.2024, ПРАЙМ
Евросоюз не исключил введение санкций против Стивена Сигала
ЕС может включить актера Стивена Сигала в санкционные списки, если будут представлены убедительные доказательства того, что его действия "вредят Украине",... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T14:10+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. ЕС может включить актера Стивена Сигала в санкционные списки, если будут представлены убедительные доказательства того, что его действия "вредят Украине", передает EUobserver."Если бы (Европейский - ред.) совет располагал обоснованным юридическим делом, о том, (что его (Сигала - ред.) действия способствовали причинению вреда Украине)... тогда могли бы быть введены ограничительные меры", — пишет портал со ссылкой на анонимного европейского чиновника.Сигал дважды присутствовал на инаугурации президента России Владимира Путина в 2018 и 2024 годах. Кроме того, В 2016 году Путин принял Сигала в российское гражданство, а в 2018 году назначил его спецпредставителем по гуманитарным связям с США.
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Евросоюз не исключил введение санкций против Стивена Сигала
EUobserver: ЕС введет санкции против Стивена Сигала, если докажет, что он "вредил Украине"
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. ЕС может включить актера Стивена Сигала в санкционные списки, если будут представлены убедительные доказательства того, что его действия "вредят Украине", передает EUobserver.
"Если бы (Европейский - ред.) совет располагал обоснованным юридическим делом, о том, (что его (Сигала - ред.) действия способствовали причинению вреда Украине)... тогда могли бы быть введены ограничительные меры", — пишет портал со ссылкой на анонимного европейского чиновника.
Сигал дважды присутствовал на инаугурации президента России Владимира Путина в 2018 и 2024 годах. Кроме того, В 2016 году Путин принял Сигала в российское гражданство, а в 2018 году назначил его спецпредставителем по гуманитарным связям с США.
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