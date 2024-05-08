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Минфин намерен обсудить предложения по изменению налоговой системы - 08.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240508/siluanov-847991343.html
Минфин намерен обсудить предложения по изменению налоговой системы
Минфин намерен обсудить предложения по изменению налоговой системы - 08.05.2024, ПРАЙМ
Минфин намерен обсудить предложения по изменению налоговой системы
Министерство финансов России обсудит с бизнесом и Федеральным собранием предложения, касающиеся изменения налоговой системы, сообщил РИА Новости и.о. главы... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T06:45+0300
2024-05-08T06:45+0300
налоги
минфин рф
антон силуанов
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Министерство финансов России обсудит с бизнесом и Федеральным собранием предложения, касающиеся изменения налоговой системы, сообщил РИА Новости и.о. главы министерства Антон Силуанов. По его словам, обсуждения состоятся на будущей неделе."Будем обсуждать. И с бизнесом, и с парламентом - все будет обсуждаться", - сказал Силуанов в кулуарах инаугурации президента в ответ на вопрос, имеются ли какие-либо предложения касательно изменения налоговой системы.Силуанов при этом не уточнил, имеются ли уже какие-либо конкретные договоренности. О планах обсудить в середине мая с бизнес-сообществом изменения по поводу налоговой системы глава Минфина заявлял на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), состоявшемся в конце апреля. Силуанов тогда сказал, что Минфин рассчитывает на принятие соответствующих поправок в текущую весеннюю сессию Госдумы. Говоря о том, какие именно принципы положат в работу по совершенствованию налоговой системы, глава Минфина сообщил, что, в первую очередь, должны быть обеспечены стабильные, предсказуемые условия налогообложения. Силуанов добавил, что еще одним ориентиром налоговых изменений является сбалансированность бюджета. Силуанов тогда сообщил, что еще одна задача налоговой реформы - в создании дополнительных стимулов для инвестирования в ключевые отрасли российской экономики.
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минфин рф, антон силуанов
Налоги, Минфин РФ, Антон Силуанов
06:45 08.05.2024
 
Минфин намерен обсудить предложения по изменению налоговой системы

Силуанов: Минфин на будущей неделе обсудит предложения по налоговой системе

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Министерство финансов России обсудит с бизнесом и Федеральным собранием предложения, касающиеся изменения налоговой системы, сообщил РИА Новости и.о. главы министерства Антон Силуанов. По его словам, обсуждения состоятся на будущей неделе.
"Будем обсуждать. И с бизнесом, и с парламентом - все будет обсуждаться", - сказал Силуанов в кулуарах инаугурации президента в ответ на вопрос, имеются ли какие-либо предложения касательно изменения налоговой системы.
Силуанов при этом не уточнил, имеются ли уже какие-либо конкретные договоренности.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
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26 апреля, 15:43
О планах обсудить в середине мая с бизнес-сообществом изменения по поводу налоговой системы глава Минфина заявлял на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), состоявшемся в конце апреля. Силуанов тогда сказал, что Минфин рассчитывает на принятие соответствующих поправок в текущую весеннюю сессию Госдумы.
Говоря о том, какие именно принципы положат в работу по совершенствованию налоговой системы, глава Минфина сообщил, что, в первую очередь, должны быть обеспечены стабильные, предсказуемые условия налогообложения.
Силуанов добавил, что еще одним ориентиром налоговых изменений является сбалансированность бюджета.
Силуанов тогда сообщил, что еще одна задача налоговой реформы - в создании дополнительных стимулов для инвестирования в ключевые отрасли российской экономики.
 
НалогиМинфин РФАнтон Силуанов
 
 
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