https://1prime.ru/20240508/siluanov-847991343.html

Минфин намерен обсудить предложения по изменению налоговой системы

Минфин намерен обсудить предложения по изменению налоговой системы - 08.05.2024, ПРАЙМ

Минфин намерен обсудить предложения по изменению налоговой системы

Министерство финансов России обсудит с бизнесом и Федеральным собранием предложения, касающиеся изменения налоговой системы, сообщил РИА Новости и.о. главы... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T06:45+0300

2024-05-08T06:45+0300

2024-05-08T06:45+0300

налоги

минфин рф

антон силуанов

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Министерство финансов России обсудит с бизнесом и Федеральным собранием предложения, касающиеся изменения налоговой системы, сообщил РИА Новости и.о. главы министерства Антон Силуанов. По его словам, обсуждения состоятся на будущей неделе."Будем обсуждать. И с бизнесом, и с парламентом - все будет обсуждаться", - сказал Силуанов в кулуарах инаугурации президента в ответ на вопрос, имеются ли какие-либо предложения касательно изменения налоговой системы.Силуанов при этом не уточнил, имеются ли уже какие-либо конкретные договоренности. О планах обсудить в середине мая с бизнес-сообществом изменения по поводу налоговой системы глава Минфина заявлял на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), состоявшемся в конце апреля. Силуанов тогда сказал, что Минфин рассчитывает на принятие соответствующих поправок в текущую весеннюю сессию Госдумы. Говоря о том, какие именно принципы положат в работу по совершенствованию налоговой системы, глава Минфина сообщил, что, в первую очередь, должны быть обеспечены стабильные, предсказуемые условия налогообложения. Силуанов добавил, что еще одним ориентиром налоговых изменений является сбалансированность бюджета. Силуанов тогда сообщил, что еще одна задача налоговой реформы - в создании дополнительных стимулов для инвестирования в ключевые отрасли российской экономики.

https://1prime.ru/20240426/nalog-847740443.html

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минфин рф, антон силуанов