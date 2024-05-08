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"Сотрут с лица земли". Макрона предупредили о сокрушительном ударе России
"Сотрут с лица земли". Макрона предупредили о сокрушительном ударе России - 08.05.2024, ПРАЙМ
"Сотрут с лица земли". Макрона предупредили о сокрушительном ударе России
Если Франция примет решение отправить войска Иностранного легиона на Украину, то Россия разгромит их и нанесет удар по расположенным в Румынии французским... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T08:45+0300
2024-05-08T08:45+0300
2024-05-08T09:48+0300
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Если Франция примет решение отправить войска Иностранного легиона на Украину, то Россия разгромит их и нанесет удар по расположенным в Румынии французским объектам, считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер, о чем он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Владимир Путин уничтожит все французские войска (на Украине. — ред.), а затем, вероятно, ударит по логистическим центрам Франции в Румынии", — сообщил эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, Риттер высмеял слова некоторых французских военных, которые уверены в неспособности России атаковать их объекты, так как у Франции есть "двести единиц" ядерного оружия. По его словам, их количество не имеет значения, потому что у России их все равно больше. "Они сотрут вас с лица земли, и это то, что Франция должна понять. Вы будете стерты с лица земли, вы больше не будете существовать", — подчеркнул эксперт. В этой связи он добавил, что Парижу нужно "заткнуться", а США должны заставить президента Франции Эммануэля Макрона прекратить заниматься эскалацией.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, США, войска
"Сотрут с лица земли". Макрона предупредили о сокрушительном ударе России
Экс-разведчик Риттер: Россия сотрет Францию с карты и нанесет удары по Румынии
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ.
Если Франция примет решение отправить войска Иностранного легиона на Украину, то Россия разгромит их и нанесет удар по расположенным в Румынии французским объектам, считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер, о чем он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom
.
"Владимир Путин уничтожит все французские войска (на Украине. — ред.), а затем, вероятно, ударит по логистическим центрам Франции в Румынии", — сообщил эксперт.
Кроме того, Риттер высмеял слова некоторых французских военных, которые уверены в неспособности России атаковать их объекты, так как у Франции есть "двести единиц" ядерного оружия. По его словам, их количество не имеет значения, потому что у России их все равно больше.
"Они сотрут вас с лица земли, и это то, что Франция должна понять. Вы будете стерты с лица земли, вы больше не будете существовать", — подчеркнул эксперт. В этой связи он добавил, что Парижу нужно "заткнуться", а США должны заставить президента Франции Эммануэля Макрона прекратить заниматься эскалацией.
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