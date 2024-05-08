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"Прямо в Киев". Зеленскому показали, что останется от Украины после СВО - 08.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Прямо в Киев". Зеленскому показали, что останется от Украины после СВО
"Прямо в Киев". Зеленскому показали, что останется от Украины после СВО - 08.05.2024, ПРАЙМ
"Прямо в Киев". Зеленскому показали, что останется от Украины после СВО
Если российские войска продолжат также уверенно продвигаться вперед на Украине, то они смогут освободить еще несколько территорий, в том числе Одессу и Харьков, | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T09:14+0300
2024-05-08T09:53+0300
спецоперация на украине
россия
украина
запад
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Если российские войска продолжат также уверенно продвигаться вперед на Украине, то они смогут освободить еще несколько территорий, в том числе Одессу и Харьков, поделился своим мнением экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Пока нет желания говорить с русскими о том, как положить конфликту конец, они будут продолжать наступать. И к тому времени, когда это произойдет, остается только гадать, какие территории они возьмут под контроль", — подчеркнул эксперт.Макгрегор также указал, что подобный сценарий возник по той причине, что все игнорируют открытость России к мирным переговорам. Хотя президента Украины Владимира Зеленского предупреждали, что российская армия в итоге сумеет взять под конроль и Одессу, и Харьков.По словам аналитика, если в Киеве нет власти, которая готова сесть за стол переговоров, то "они (россияне - ред.) должны рассмотреть возможность переправы и продвижения прямо в Киев".
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россия, украина, запад, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский
09:14 08.05.2024 (обновлено: 09:53 08.05.2024)
 
"Прямо в Киев". Зеленскому показали, что останется от Украины после СВО

Экс-советник Пентагона Макгергор: ВС России способны пойти на Киев

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Если российские войска продолжат также уверенно продвигаться вперед на Украине, то они смогут освободить еще несколько территорий, в том числе Одессу и Харьков, поделился своим мнением экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Пока нет желания говорить с русскими о том, как положить конфликту конец, они будут продолжать наступать. И к тому времени, когда это произойдет, остается только гадать, какие территории они возьмут под контроль", — подчеркнул эксперт.
Макгрегор также указал, что подобный сценарий возник по той причине, что все игнорируют открытость России к мирным переговорам. Хотя президента Украины Владимира Зеленского предупреждали, что российская армия в итоге сумеет взять под конроль и Одессу, и Харьков.
По словам аналитика, если в Киеве нет власти, которая готова сесть за стол переговоров, то "они (россияне - ред.) должны рассмотреть возможность переправы и продвижения прямо в Киев".
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