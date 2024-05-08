https://1prime.ru/20240508/spetsoperatsiya-na-ukraine-847993618.html

"Прямо в Киев". Зеленскому показали, что останется от Украины после СВО

"Прямо в Киев". Зеленскому показали, что останется от Украины после СВО - 08.05.2024, ПРАЙМ

"Прямо в Киев". Зеленскому показали, что останется от Украины после СВО

Если российские войска продолжат также уверенно продвигаться вперед на Украине, то они смогут освободить еще несколько территорий, в том числе Одессу и Харьков, | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T09:14+0300

2024-05-08T09:14+0300

2024-05-08T09:53+0300

спецоперация на украине

россия

украина

запад

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Если российские войска продолжат также уверенно продвигаться вперед на Украине, то они смогут освободить еще несколько территорий, в том числе Одессу и Харьков, поделился своим мнением экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Пока нет желания говорить с русскими о том, как положить конфликту конец, они будут продолжать наступать. И к тому времени, когда это произойдет, остается только гадать, какие территории они возьмут под контроль", — подчеркнул эксперт.Макгрегор также указал, что подобный сценарий возник по той причине, что все игнорируют открытость России к мирным переговорам. Хотя президента Украины Владимира Зеленского предупреждали, что российская армия в итоге сумеет взять под конроль и Одессу, и Харьков.По словам аналитика, если в Киеве нет власти, которая готова сесть за стол переговоров, то "они (россияне - ред.) должны рассмотреть возможность переправы и продвижения прямо в Киев".

https://1prime.ru/20240507/zelenskiy-847978048.html

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россия, украина, запад, владимир зеленский