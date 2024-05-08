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На европейский энергорынок выведут СПГ из Украины
На европейский энергорынок выведут СПГ из Украины - 08.05.2024, ПРАЙМ
На европейский энергорынок выведут СПГ из Украины
Украинская компания D.Trading, созданная энергохолдингом ДТЭК для развития торговли энергоресурсами, планирует увеличить свой штат и выйти на европейский рынок... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T13:22+0300
2024-05-08T13:22+0300
2024-05-08T13:22+0300
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МОСКВА, 8 мая – ПРАЙМ. Украинская компания D.Trading, созданная энергохолдингом ДТЭК для развития торговли энергоресурсами, планирует увеличить свой штат и выйти на европейский рынок сжиженного природного газа (СПГ), сообщил в среду генеральный директор фирмы Иван Гелюх."Сейчас у нас много клиентов на Украине, так что следующий наш шаг – сформировать команду и расширять наши возможности в (европейском) регионе", - заявил он в интервью агентству Блумберг.По словам Гелюха, D.Trading планирует принять на работу еще 12 человек до конца года для торговли энергоресурсами. Он отметил, что компания может поспособствовать укреплению "энергобезопасности Европы".Как пишет Блумберг, Украина обладает значительными мощностями для хранения газа, однако из-за ударов войск России по объектам ее энергетической инфраструктуры растет вероятность, что газ "застрянет" в этих хранилищах.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на гендиректора ДТЭК Максима Тимченко сообщала, что устранение ущерба, нанесенного инфраструктуре украинского энергохолдинга ДТЭК, обойдется ему более чем в два раза дороже по сравнению с первым годом конфликта.
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украина, европа, спг
Энергетика, УКРАИНА, ЕВРОПА, СПГ
На европейский энергорынок выведут СПГ из Украины
Украинская энергокомпания D.Trading планирует выход на европейский рынок СПГ
МОСКВА, 8 мая – ПРАЙМ. Украинская компания D.Trading, созданная энергохолдингом ДТЭК для развития торговли энергоресурсами, планирует увеличить свой штат и выйти на европейский рынок сжиженного природного газа (СПГ), сообщил в среду генеральный директор фирмы Иван Гелюх.
"Сейчас у нас много клиентов на Украине, так что следующий наш шаг – сформировать команду и расширять наши возможности в (европейском) регионе", - заявил он в интервью агентству Блумберг.
По словам Гелюха, D.Trading планирует принять на работу еще 12 человек до конца года для торговли энергоресурсами. Он отметил, что компания может поспособствовать укреплению "энергобезопасности Европы".
Как пишет Блумберг, Украина обладает значительными мощностями для хранения газа, однако из-за ударов войск России по объектам ее энергетической инфраструктуры растет вероятность, что газ "застрянет" в этих хранилищах.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на гендиректора ДТЭК Максима Тимченко сообщала, что устранение ущерба, нанесенного инфраструктуре украинского энергохолдинга ДТЭК, обойдется ему более чем в два раза дороже по сравнению с первым годом конфликта.
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