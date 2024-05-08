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В США прокомментировали заявления о попытке покушения на Зеленского
В США прокомментировали заявления о попытке покушения на Зеленского - 08.05.2024, ПРАЙМ
В США прокомментировали заявления о попытке покушения на Зеленского
В США беспокоятся из-за сообщений о попытке покушения на украинского лидера Владимира Зеленского, рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T10:02+0300
2024-05-08T10:02+0300
2024-05-08T10:23+0300
россия
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владимир зеленский
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. В США беспокоятся из-за сообщений о попытке покушения на украинского лидера Владимира Зеленского, рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Конечно, мы рады, что потенциальное покушение удалось предотвратить. <...> Эта новость (о подготовке покушения. — ред.) однозначно вызывает беспокойство", — заявила она.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее седьмого мая в Службе безопасности Украины (СБУ) рассказали, что удалось задержать двух полковников управления государственной охраны. По данным ведомства, они якобы намеревались совершить покушение на Зеленского посредством наведения на него и нескольких других украинских чиновников ракет. В свою очередь издание "Страна" писало, что подозреваемыми являются полковник Андрей Гук и офицер по фамилии Деркач.Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор рассказал в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive, что российская армия на Украине сможет вскоре освободить некоторые территории, такие как Харьков и Одесса, если она продолжит также уверенно продвигаться вперед на поле боя. По его словам, хотя Зеленского об этом предупреждали, и он, и его союзники, продолжают игнорировать открытость Москвы к мирным переговорам.
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россия, украина, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
В США прокомментировали заявления о попытке покушения на Зеленского
Белый дом обеспокоился заявлениями о попытке покушения на Зеленского
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ.
В США беспокоятся из-за сообщений о попытке покушения на украинского лидера Владимира Зеленского, рассказала пресс-секретарь
Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Конечно, мы рады, что потенциальное покушение удалось предотвратить. <...> Эта новость (о подготовке покушения. — ред.) однозначно вызывает беспокойство", — заявила она.
Ранее седьмого мая в Службе безопасности Украины (СБУ) рассказали, что удалось задержать двух полковников управления государственной охраны. По данным ведомства, они якобы намеревались совершить покушение на Зеленского посредством наведения на него и нескольких других украинских чиновников ракет.
В свою очередь издание "Страна" писало, что подозреваемыми являются полковник Андрей Гук и офицер по фамилии Деркач.
Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор рассказал в интервью
YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive, что российская армия на Украине сможет вскоре освободить некоторые территории, такие как Харьков и Одесса, если она продолжит также уверенно продвигаться вперед на поле боя. По его словам, хотя Зеленского об этом предупреждали, и он, и его союзники, продолжают игнорировать открытость Москвы к мирным переговорам.