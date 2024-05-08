Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США прокомментировали заявления о попытке покушения на Зеленского - 08.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240508/ssha-847995245.html
В США прокомментировали заявления о попытке покушения на Зеленского
В США прокомментировали заявления о попытке покушения на Зеленского - 08.05.2024, ПРАЙМ
В США прокомментировали заявления о попытке покушения на Зеленского
В США беспокоятся из-за сообщений о попытке покушения на украинского лидера Владимира Зеленского, рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T10:02+0300
2024-05-08T10:23+0300
россия
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_90c01898be0631d23541c507156b4b8b.jpg
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. В США беспокоятся из-за сообщений о попытке покушения на украинского лидера Владимира Зеленского, рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Конечно, мы рады, что потенциальное покушение удалось предотвратить. &lt;...&gt; Эта новость (о подготовке покушения. — ред.) однозначно вызывает беспокойство", — заявила она.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее седьмого мая в Службе безопасности Украины (СБУ) рассказали, что удалось задержать двух полковников управления государственной охраны. По данным ведомства, они якобы намеревались совершить покушение на Зеленского посредством наведения на него и нескольких других украинских чиновников ракет. В свою очередь издание "Страна" писало, что подозреваемыми являются полковник Андрей Гук и офицер по фамилии Деркач.Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор рассказал в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive, что российская армия на Украине сможет вскоре освободить некоторые территории, такие как Харьков и Одесса, если она продолжит также уверенно продвигаться вперед на поле боя. По его словам, хотя Зеленского об этом предупреждали, и он, и его союзники, продолжают игнорировать открытость Москвы к мирным переговорам.
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_2bf91ed1069b7faeedca667962a259a9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
10:02 08.05.2024 (обновлено: 10:23 08.05.2024)
 
В США прокомментировали заявления о попытке покушения на Зеленского

Белый дом обеспокоился заявлениями о попытке покушения на Зеленского

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. В США беспокоятся из-за сообщений о попытке покушения на украинского лидера Владимира Зеленского, рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Конечно, мы рады, что потенциальное покушение удалось предотвратить. <...> Эта новость (о подготовке покушения. — ред.) однозначно вызывает беспокойство", — заявила она.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Ранее седьмого мая в Службе безопасности Украины (СБУ) рассказали, что удалось задержать двух полковников управления государственной охраны. По данным ведомства, они якобы намеревались совершить покушение на Зеленского посредством наведения на него и нескольких других украинских чиновников ракет.
В свою очередь издание "Страна" писало, что подозреваемыми являются полковник Андрей Гук и офицер по фамилии Деркач.
Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор рассказал в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive, что российская армия на Украине сможет вскоре освободить некоторые территории, такие как Харьков и Одесса, если она продолжит также уверенно продвигаться вперед на поле боя. По его словам, хотя Зеленского об этом предупреждали, и он, и его союзники, продолжают игнорировать открытость Москвы к мирным переговорам.
 
РОССИЯУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала