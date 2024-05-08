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Будут теракты. Американский генерал призвал готовиться к страшным событиям
Будут теракты. Американский генерал призвал готовиться к страшным событиям - 08.05.2024, ПРАЙМ
Будут теракты. Американский генерал призвал готовиться к страшным событиям
Неконтролируемая миграция в Соединенных Штатах и бездействие Вашингтона приведут к тому, что на территорию страны проникнут террористы. Об этом в эфире Newsmax... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T10:47+0300
2024-05-08T10:47+0300
2024-05-08T10:51+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Неконтролируемая миграция в Соединенных Штатах и бездействие Вашингтона приведут к тому, что на территорию страны проникнут террористы. Об этом в эфире Newsmax сообщил бригадный генерал ВВС США в отставке Блейн Холт."У нас в стране будут теракты. Происходящее на территориях университетов — это всего лишь верхушка айсберга. Это отличное прикрытие для того, что, очевидно, грядет", — заявил он.По словам Холта, иностранные войны переходят на территорию США из-за отсутствия должного контроля за миграционными потоками.Миграционный кризис на южной границе США пошел на новый виток обострения после того, как Верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой.Американские власти отмечают рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре 2023 года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется на протяжении всех трех лет президенства Джо Байдена.
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Политика, США, миграция, теракт, Новости
Будут теракты. Американский генерал призвал готовиться к страшным событиям
Генерал Холт: США грозят теракты из-за неконтролируемой миграции
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ.
Неконтролируемая миграция в Соединенных Штатах и бездействие Вашингтона приведут к тому, что на территорию страны проникнут террористы. Об этом в эфире Newsmax сообщил
бригадный генерал ВВС США в отставке Блейн Холт.
"У нас в стране будут теракты. Происходящее на территориях университетов — это всего лишь верхушка айсберга. Это отличное прикрытие для того, что, очевидно, грядет", — заявил он.
По словам Холта, иностранные войны переходят на территорию США из-за отсутствия должного контроля за миграционными потоками.
Миграционный кризис на южной границе США пошел на новый виток обострения после того, как Верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой.
Американские власти отмечают рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре 2023 года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется на протяжении всех трех лет президенства Джо Байдена.
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