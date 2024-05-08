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В США обвинили Вашингтон во лжи ради втягивания населения в войны
В США обвинили Вашингтон во лжи ради втягивания населения в войны - 08.05.2024, ПРАЙМ
В США обвинили Вашингтон во лжи ради втягивания населения в войны
Военная машина США заставляет граждан страны ввязываться в иностранные войны при помощи лжи, заявила член палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T16:01+0300
2024-05-08T16:01+0300
2024-05-08T16:01+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Военная машина США заставляет граждан страны ввязываться в иностранные войны при помощи лжи, заявила член палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин."Военная машина Вашингтона заставляет американский народ, пинаясь и крича, ввязываться в еще больше иностранных войн, чтобы поддерживать процветание бизнес-модели при помощи лжи так же, как они лгали об оружии массового уничтожения в Ираке!", - отметила она на своей странице в соцсети Х.Кроме того, политик обвинила президента США Джо Байдена в многочисленных злоупотреблениях властью, коррупции, обогащнию благодаря связям семьи и нарушении присяги. Она также указала, что Республиканская партия не делает ничего, чтобы остановить "коррупционную деятельность" демократов. А Америка наэтом фоне становится хуже, заключила Грин.
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Политика, США, МИР, Конгресс США
В США обвинили Вашингтон во лжи ради втягивания населения в войны
Конгрессвуман Грин: военная машина США толкает граждан в иностранные войны при помощи лжи
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Военная машина США заставляет граждан страны ввязываться в иностранные войны при помощи лжи, заявила член палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин.
"Военная машина Вашингтона заставляет американский народ, пинаясь и крича, ввязываться в еще больше иностранных войн, чтобы поддерживать процветание бизнес-модели при помощи лжи так же, как они лгали об оружии массового уничтожения в Ираке!", - отметила она на своей странице в соцсети Х.
Кроме того, политик обвинила президента США Джо Байдена в многочисленных злоупотреблениях властью, коррупции, обогащнию благодаря связям семьи и нарушении присяги.
Она также указала, что Республиканская партия не делает ничего, чтобы остановить "коррупционную деятельность" демократов. А Америка наэтом фоне становится хуже, заключила Грин.
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