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Белоусов назвал сроки снижения ключевой ставки ЦБ - 08.05.2024, ПРАЙМ
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Белоусов назвал сроки снижения ключевой ставки ЦБ
Белоусов назвал сроки снижения ключевой ставки ЦБ - 08.05.2024, ПРАЙМ
Белоусов назвал сроки снижения ключевой ставки ЦБ
Ключевая ставка в ближайшие годы будет находиться на повышенном уровне, снизится до 6-7% к 2027 году, заявил и.о. первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T10:55+0300
2024-05-08T10:55+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Ключевая ставка в ближайшие годы будет находиться на повышенном уровне, снизится до 6-7% к 2027 году, заявил и.о. первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов. "Понятно, что высокая ключевая ставка, которая так или иначе у нас сохранится, мы все надеемся, что она будет снижаться вслед за снижением инфляции, тем не менее, будет повышенной. Где-то в район 6-7% она должна выйти к 2027 году", - сказал Белоусов, выступая в среду на Дне национальных приоритетов "Эффективная и конкурентная экономика" на выставке-форуме "Россия". По прогнозу ЦБ РФ, ключевая ставка в среднем за год в 2024 году составит 15-16%, в 2025 году - 10-12%, в 2026 году - 6-7%.
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россия, ключевая ставка фрс сша
Банк России, РОССИЯ, ключевая ставка ФРС США
10:55 08.05.2024
 
Белоусов назвал сроки снижения ключевой ставки ЦБ

Белоусов: ключевая ставка ЦБ пока останется высокой, снизится до 6-7% к 2027 году

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Ключевая ставка в ближайшие годы будет находиться на повышенном уровне, снизится до 6-7% к 2027 году, заявил и.о. первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов.
"Понятно, что высокая ключевая ставка, которая так или иначе у нас сохранится, мы все надеемся, что она будет снижаться вслед за снижением инфляции, тем не менее, будет повышенной. Где-то в район 6-7% она должна выйти к 2027 году", - сказал Белоусов, выступая в среду на Дне национальных приоритетов "Эффективная и конкурентная экономика" на выставке-форуме "Россия".
По прогнозу ЦБ РФ, ключевая ставка в среднем за год в 2024 году составит 15-16%, в 2025 году - 10-12%, в 2026 году - 6-7%.
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