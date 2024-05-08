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Белоусов назвал сроки снижения ключевой ставки ЦБ

Белоусов назвал сроки снижения ключевой ставки ЦБ - 08.05.2024, ПРАЙМ

Белоусов назвал сроки снижения ключевой ставки ЦБ

Ключевая ставка в ближайшие годы будет находиться на повышенном уровне, снизится до 6-7% к 2027 году, заявил и.о. первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов. | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T10:55+0300

2024-05-08T10:55+0300

2024-05-08T10:55+0300

банк россии

россия

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Ключевая ставка в ближайшие годы будет находиться на повышенном уровне, снизится до 6-7% к 2027 году, заявил и.о. первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов. "Понятно, что высокая ключевая ставка, которая так или иначе у нас сохранится, мы все надеемся, что она будет снижаться вслед за снижением инфляции, тем не менее, будет повышенной. Где-то в район 6-7% она должна выйти к 2027 году", - сказал Белоусов, выступая в среду на Дне национальных приоритетов "Эффективная и конкурентная экономика" на выставке-форуме "Россия". По прогнозу ЦБ РФ, ключевая ставка в среднем за год в 2024 году составит 15-16%, в 2025 году - 10-12%, в 2026 году - 6-7%.

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россия, ключевая ставка фрс сша