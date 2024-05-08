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Мосгорсуд оставил в СИЗО замминистра обороны Иванова

Мосгорсуд оставил в СИЗО замминистра обороны Иванова - 08.05.2024, ПРАЙМ

Мосгорсуд оставил в СИЗО замминистра обороны Иванова

Арест заместителя министра обороны Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, признали законным. Об этом рассказал... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T15:39+0300

2024-05-08T15:39+0300

2024-05-08T16:09+0300

россия

суд

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Арест заместителя министра обороны Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, признали законным. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости из зала Московского городского суда.Сообщается, что журналисты не быи допущены до заседания, а сам Иванов принял в нем участие по видеосвязи из СИЗО. Отмечается, что телеведущая Мария Китаева пришла поддержать замминистра, а его защита принесла четыре пакета с наградами."Оставить решение об избрании меры пресечения без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сообщил судья решение. В свою очередь, адвокат обвиняемого Мурад Мусаев рассказал, что защита замминистра будет добиваться смягчения меры пресечения. Он также рассказал, что Иванову вменяется взятка в размере около миллиарда рублей.Ранее Тимур Иванов, который возглавлял работу военно-строительного комплекса в Минобороны, был обвинен в коррупционных махинациях и арестован до 23 июня. Тем не менее, сам Иванов не призвал свою вину. Мусаев сообщил, что, по данным следствия, Иванову за помощь компаниям-подрядчикам оборонного ведомства "произвели ремонтно-строительные работы на объектах". В материалах следствия указаны "какие-то стоимости этих ремонтных работ, взятые с потолка".Мосгорсуд также принял решение признать законным арест Сергея Бородина по делу о взятках, фигурантом которого является Иванов.

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