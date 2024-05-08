https://1prime.ru/20240508/taksi-848015906.html
Цены на такси в Москве подскочили на фоне снегопада
Цены на такси в Москве подскочили на фоне снегопада - 08.05.2024, ПРАЙМ
Цены на такси в Москве подскочили на фоне снегопада
Стоимость поездок на такси в Москве подскочила в 2-3 раза на фоне майского снегопада, их длительность также выросла, передает корреспондент РИА Новости. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T16:17+0300
2024-05-08T16:17+0300
2024-05-08T16:17+0300
москва
снегопад
цены на такси
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/57/842865705_0:38:3509:2011_1920x0_80_0_0_df5db903bffdcd6967b537065e1b847c.jpg
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Стоимость поездок на такси в Москве подскочила в 2-3 раза на фоне майского снегопада, их длительность также выросла, передает корреспондент РИА Новости."Высокая цена. Заказов в разы больше, чем машин - из-за плохой погоды. Движение по пути затруднено, чем дольше поездка, тем дороже", - сказано в приложении "Яндекс Такси". Индикатор спроса горит красным.По данным на 15.45 мск, цена на поездки длительностью свыше 40 минут колеблется от 1500 до 2100 рублей вместо привычных 700-1000 рублей. Короткие поездки (до получаса) подорожали втрое: с 200-400 рублей до 600-1000 рублей. Длительность поездок увеличилась на 10-20 минут. Согласно "Яндекс Картам", пробки в Москве составляют 6 баллов, сильнее всего движение затруднено в центре города.РИА Новости направило запрос в "Яндекс Такси".Сильный снегопад накрыл Москву в среду днем. Все городские службы приведены в режим повышенной готовности, а жителей и гостей Москвы столичные власти просят быть предельно внимательными на улице, не укрываться и не парковать автомобили под деревьями.
https://1prime.ru/20240416/premiya-847439320.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/57/842865705_388:0:3119:2048_1920x0_80_0_0_ac7712185a66ff2353ed9f8e3e5ac5c4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, снегопад, цены на такси
МОСКВА, Снегопад, цены на такси
Цены на такси в Москве подскочили на фоне снегопада
Цены на такси в Москве выросли в два-три раза на фоне майского снегопада
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Стоимость поездок на такси в Москве подскочила в 2-3 раза на фоне майского снегопада, их длительность также выросла, передает корреспондент РИА Новости.
"Высокая цена. Заказов в разы больше, чем машин - из-за плохой погоды. Движение по пути затруднено, чем дольше поездка, тем дороже", - сказано в приложении "Яндекс Такси". Индикатор спроса горит красным.
По данным на 15.45 мск, цена на поездки длительностью свыше 40 минут колеблется от 1500 до 2100 рублей вместо привычных 700-1000 рублей. Короткие поездки (до получаса) подорожали втрое: с 200-400 рублей до 600-1000 рублей. Длительность поездок увеличилась на 10-20 минут. Согласно "Яндекс Картам", пробки в Москве составляют 6 баллов, сильнее всего движение затруднено в центре города.
РИА Новости направило запрос в "Яндекс Такси".
Сильный снегопад накрыл Москву в среду днем. Все городские службы приведены в режим повышенной готовности, а жителей и гостей Москвы столичные власти просят быть предельно внимательными на улице, не укрываться и не парковать автомобили под деревьями.
Средняя премия по ОСАГО такси выросла в 2023 году на 1,3 тысячи рублей