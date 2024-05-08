Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на такси в Москве подскочили на фоне снегопада - 08.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240508/taksi-848015906.html
Цены на такси в Москве подскочили на фоне снегопада
Цены на такси в Москве подскочили на фоне снегопада - 08.05.2024, ПРАЙМ
Цены на такси в Москве подскочили на фоне снегопада
Стоимость поездок на такси в Москве подскочила в 2-3 раза на фоне майского снегопада, их длительность также выросла, передает корреспондент РИА Новости. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T16:17+0300
2024-05-08T16:17+0300
москва
снегопад
цены на такси
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/57/842865705_0:38:3509:2011_1920x0_80_0_0_df5db903bffdcd6967b537065e1b847c.jpg
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Стоимость поездок на такси в Москве подскочила в 2-3 раза на фоне майского снегопада, их длительность также выросла, передает корреспондент РИА Новости."Высокая цена. Заказов в разы больше, чем машин - из-за плохой погоды. Движение по пути затруднено, чем дольше поездка, тем дороже", - сказано в приложении "Яндекс Такси". Индикатор спроса горит красным.По данным на 15.45 мск, цена на поездки длительностью свыше 40 минут колеблется от 1500 до 2100 рублей вместо привычных 700-1000 рублей. Короткие поездки (до получаса) подорожали втрое: с 200-400 рублей до 600-1000 рублей. Длительность поездок увеличилась на 10-20 минут. Согласно "Яндекс Картам", пробки в Москве составляют 6 баллов, сильнее всего движение затруднено в центре города.РИА Новости направило запрос в "Яндекс Такси".Сильный снегопад накрыл Москву в среду днем. Все городские службы приведены в режим повышенной готовности, а жителей и гостей Москвы столичные власти просят быть предельно внимательными на улице, не укрываться и не парковать автомобили под деревьями.
https://1prime.ru/20240416/premiya-847439320.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/57/842865705_388:0:3119:2048_1920x0_80_0_0_ac7712185a66ff2353ed9f8e3e5ac5c4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, снегопад, цены на такси
МОСКВА, Снегопад, цены на такси
16:17 08.05.2024
 
Цены на такси в Москве подскочили на фоне снегопада

Цены на такси в Москве выросли в два-три раза на фоне майского снегопада

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили такси
Автомобили такси - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Стоимость поездок на такси в Москве подскочила в 2-3 раза на фоне майского снегопада, их длительность также выросла, передает корреспондент РИА Новости.
"Высокая цена. Заказов в разы больше, чем машин - из-за плохой погоды. Движение по пути затруднено, чем дольше поездка, тем дороже", - сказано в приложении "Яндекс Такси". Индикатор спроса горит красным.
По данным на 15.45 мск, цена на поездки длительностью свыше 40 минут колеблется от 1500 до 2100 рублей вместо привычных 700-1000 рублей. Короткие поездки (до получаса) подорожали втрое: с 200-400 рублей до 600-1000 рублей. Длительность поездок увеличилась на 10-20 минут. Согласно "Яндекс Картам", пробки в Москве составляют 6 баллов, сильнее всего движение затруднено в центре города.
РИА Новости направило запрос в "Яндекс Такси".
Сильный снегопад накрыл Москву в среду днем. Все городские службы приведены в режим повышенной готовности, а жителей и гостей Москвы столичные власти просят быть предельно внимательными на улице, не укрываться и не парковать автомобили под деревьями.
Электронный страховой полис. - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
Средняя премия по ОСАГО такси выросла в 2023 году на 1,3 тысячи рублей
16 апреля, 18:56
 
МОСКВАСнегопадцены на такси
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала