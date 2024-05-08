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Цены на такси в Москве подскочили на фоне снегопада

Цены на такси в Москве подскочили на фоне снегопада - 08.05.2024, ПРАЙМ

Цены на такси в Москве подскочили на фоне снегопада

Стоимость поездок на такси в Москве подскочила в 2-3 раза на фоне майского снегопада, их длительность также выросла, передает корреспондент РИА Новости. | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T16:17+0300

2024-05-08T16:17+0300

2024-05-08T16:17+0300

москва

снегопад

цены на такси

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Стоимость поездок на такси в Москве подскочила в 2-3 раза на фоне майского снегопада, их длительность также выросла, передает корреспондент РИА Новости."Высокая цена. Заказов в разы больше, чем машин - из-за плохой погоды. Движение по пути затруднено, чем дольше поездка, тем дороже", - сказано в приложении "Яндекс Такси". Индикатор спроса горит красным.По данным на 15.45 мск, цена на поездки длительностью свыше 40 минут колеблется от 1500 до 2100 рублей вместо привычных 700-1000 рублей. Короткие поездки (до получаса) подорожали втрое: с 200-400 рублей до 600-1000 рублей. Длительность поездок увеличилась на 10-20 минут. Согласно "Яндекс Картам", пробки в Москве составляют 6 баллов, сильнее всего движение затруднено в центре города.РИА Новости направило запрос в "Яндекс Такси".Сильный снегопад накрыл Москву в среду днем. Все городские службы приведены в режим повышенной готовности, а жителей и гостей Москвы столичные власти просят быть предельно внимательными на улице, не укрываться и не парковать автомобили под деревьями.

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