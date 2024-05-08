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В Тамбовской области введен режим ЧС в сельском хозяйстве

В Тамбовской области введен режим ЧС в сельском хозяйстве - 08.05.2024, ПРАЙМ

В Тамбовской области введен режим ЧС в сельском хозяйстве

В Тамбовской области вводится режим ЧС в сельском хозяйстве из-за заморозков, сообщил губернатор Максим Егоров. | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T21:55+0300

2024-05-08T21:55+0300

2024-05-08T21:55+0300

экономика

тамбовская область

режим чс

чс

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ВОРОНЕЖ, 8 мая — ПРАЙМ. В Тамбовской области вводится режим ЧС в сельском хозяйстве из-за заморозков, сообщил губернатор Максим Егоров. "Принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за непростой ситуации, сложившейся в сельском хозяйстве Тамбовской области… В ночь на 3, 4, 5 и 8 мая на территории нашей области наблюдалось аномальное понижение температуры от -1 до -5 градусов по Цельсию", — сообщил Егоров в своём Telegram-канале.Губернатор добавил, что ночной "минус" негативно сказался на растениях и будущем урожае. Введение режима ЧС на территории региона позволит сельхозпредприятиям получить страховое возмещение из-за потери урожая.Ранее губернатор Липецкой области ввел режим ЧС из-за заморозков до минус 5 градусов в ночь с 3 на 4 мая урожай погиб во многих хозяйствах.

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тамбовская область

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тамбовская область, режим чс, чс