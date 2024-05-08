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Экспорт из Тайваня в США вырос до рекордного уровня, пишут СМИ - 08.05.2024, ПРАЙМ
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Экспорт из Тайваня в США вырос до рекордного уровня, пишут СМИ
Экспорт из Тайваня в США вырос до рекордного уровня, пишут СМИ - 08.05.2024, ПРАЙМ
Экспорт из Тайваня в США вырос до рекордного уровня, пишут СМИ
Экспорт Тайваня в США рекордно увеличился в прошлом месяце, в то время как поставки в Китай упали, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Минфина... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T13:23+0300
2024-05-08T13:28+0300
сша
тайвань
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экономика
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Экспорт Тайваня в США рекордно увеличился в прошлом месяце, в то время как поставки в Китай упали, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Минфина Тайваня."В апреле экспорт Тайваня в США подскочил на 81,6% в годовом исчислении до 10,2 миллиарда долларов. Это был самый большой рост за всю историю", — говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что общий объем экспорта вырос на 4,3 процента до 37,5 миллиарда долларов в апреле, однако этот показатель чуть ниже показателя в 9,9 процента, который прогнозировали экономисты, опрошенные агентством.Поставки информационных, коммуникационных и аудио-видео продуктов стали основными факторами резкого роста экспорта в Соединенные Штаты, увеличившись примерно на 200 процентов, говорится в заявлении министерства.Экспорт компьютеров и сопутствующего оборудования, включающего серверы и жесткие диски, увеличился в свою очередь на 298,2 процента.
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сша, тайвань, китай, новости
США, ТАЙВАНЬ, КИТАЙ, Новости, Экономика
13:23 08.05.2024 (обновлено: 13:28 08.05.2024)
 
Экспорт из Тайваня в США вырос до рекордного уровня, пишут СМИ

Bloomberg: экспорт из Тайваня в США в апреле вырос на 81,6% до рекордного уровня

© CC BY 2.0 / 總統府Флаг Тайваня
Флаг Тайваня - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© CC BY 2.0 / 總統府
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Экспорт Тайваня в США рекордно увеличился в прошлом месяце, в то время как поставки в Китай упали, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Минфина Тайваня.
"В апреле экспорт Тайваня в США подскочил на 81,6% в годовом исчислении до 10,2 миллиарда долларов. Это был самый большой рост за всю историю", — говорится в публикации.
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Отмечается, что общий объем экспорта вырос на 4,3 процента до 37,5 миллиарда долларов в апреле, однако этот показатель чуть ниже показателя в 9,9 процента, который прогнозировали экономисты, опрошенные агентством.
Поставки информационных, коммуникационных и аудио-видео продуктов стали основными факторами резкого роста экспорта в Соединенные Штаты, увеличившись примерно на 200 процентов, говорится в заявлении министерства.
Экспорт компьютеров и сопутствующего оборудования, включающего серверы и жесткие диски, увеличился в свою очередь на 298,2 процента.
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