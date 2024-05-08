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Экспорт из Тайваня в США вырос до рекордного уровня, пишут СМИ

Экспорт из Тайваня в США вырос до рекордного уровня, пишут СМИ - 08.05.2024, ПРАЙМ

Экспорт из Тайваня в США вырос до рекордного уровня, пишут СМИ

Экспорт Тайваня в США рекордно увеличился в прошлом месяце, в то время как поставки в Китай упали, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Минфина... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T13:23+0300

2024-05-08T13:23+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Экспорт Тайваня в США рекордно увеличился в прошлом месяце, в то время как поставки в Китай упали, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Минфина Тайваня."В апреле экспорт Тайваня в США подскочил на 81,6% в годовом исчислении до 10,2 миллиарда долларов. Это был самый большой рост за всю историю", — говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что общий объем экспорта вырос на 4,3 процента до 37,5 миллиарда долларов в апреле, однако этот показатель чуть ниже показателя в 9,9 процента, который прогнозировали экономисты, опрошенные агентством.Поставки информационных, коммуникационных и аудио-видео продуктов стали основными факторами резкого роста экспорта в Соединенные Штаты, увеличившись примерно на 200 процентов, говорится в заявлении министерства.Экспорт компьютеров и сопутствующего оборудования, включающего серверы и жесткие диски, увеличился в свою очередь на 298,2 процента.

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сша, тайвань, китай, новости