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Экспорт из Тайваня в США вырос до рекордного уровня, пишут СМИ
Экспорт из Тайваня в США вырос до рекордного уровня, пишут СМИ - 08.05.2024, ПРАЙМ
Экспорт из Тайваня в США вырос до рекордного уровня, пишут СМИ
Экспорт Тайваня в США рекордно увеличился в прошлом месяце, в то время как поставки в Китай упали, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Минфина... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T13:23+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Экспорт Тайваня в США рекордно увеличился в прошлом месяце, в то время как поставки в Китай упали, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Минфина Тайваня."В апреле экспорт Тайваня в США подскочил на 81,6% в годовом исчислении до 10,2 миллиарда долларов. Это был самый большой рост за всю историю", — говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что общий объем экспорта вырос на 4,3 процента до 37,5 миллиарда долларов в апреле, однако этот показатель чуть ниже показателя в 9,9 процента, который прогнозировали экономисты, опрошенные агентством.Поставки информационных, коммуникационных и аудио-видео продуктов стали основными факторами резкого роста экспорта в Соединенные Штаты, увеличившись примерно на 200 процентов, говорится в заявлении министерства.Экспорт компьютеров и сопутствующего оборудования, включающего серверы и жесткие диски, увеличился в свою очередь на 298,2 процента.
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США, ТАЙВАНЬ, КИТАЙ, Новости, Экономика
Экспорт из Тайваня в США вырос до рекордного уровня, пишут СМИ
Bloomberg: экспорт из Тайваня в США в апреле вырос на 81,6% до рекордного уровня
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ.
Экспорт Тайваня в США рекордно увеличился в прошлом месяце, в то время как поставки в Китай упали, сообщает
агентство Bloomberg со ссылкой на данные Минфина Тайваня.
"В апреле экспорт Тайваня в США подскочил на 81,6% в годовом исчислении до 10,2 миллиарда долларов. Это был самый большой рост за всю историю", — говорится в публикации.
Отмечается, что общий объем экспорта вырос на 4,3 процента до 37,5 миллиарда долларов в апреле, однако этот показатель чуть ниже показателя в 9,9 процента, который прогнозировали экономисты, опрошенные агентством.
Поставки информационных, коммуникационных и аудио-видео продуктов стали основными факторами резкого роста экспорта в Соединенные Штаты, увеличившись примерно на 200 процентов, говорится в заявлении министерства.
Экспорт компьютеров и сопутствующего оборудования, включающего серверы и жесткие диски, увеличился в свою очередь на 298,2 процента.
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