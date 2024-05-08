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Турецкий регулятор оштрафовал Meta* более чем на 30 миллионов долларов
Турецкий регулятор оштрафовал Meta* более чем на 30 миллионов долларов - 08.05.2024, ПРАЙМ
Турецкий регулятор оштрафовал Meta* более чем на 30 миллионов долларов
Турецкий регулятор — Совет по конкуренции — оштрафовал компанию Meta* на 1,2 миллиарда турецких лир (более 38 миллионов долларов) по итогу нескольких... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T19:21+0300
2024-05-08T19:21+0300
2024-05-08T19:21+0300
политика
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СТАМБУЛ, 8 мая — ПРАЙМ. Турецкий регулятор — Совет по конкуренции — оштрафовал компанию Meta* на 1,2 миллиарда турецких лир (более 38 миллионов долларов) по итогу нескольких разбирательств. Первый штраф в размере более 346 миллионов лир связан с тем, что Meta* позволяла другим компаниям получать данные пользователей Whatsapp, что создавало барьер на рекламном рынке для других игроков. Штраф в размере 552 миллионов лир накопился за 115 дней с марта, когда на компанию наложили ежедневный штраф за отсутствие решения проблемы, ставшей причиной разбирательств. В связи с отдельным разбирательством в отношении Threads* на Meta* наложен штраф в размере более 335 миллионов лир. Соцсеть Threads* недоступна в Турции с с 29 апреля в связи с решением турецкого антимонопольного регулятора - его недовольство вызвало автоматическое объединение аккаунтов пользователей Threads* и Instagram*. Как отмечает телеканал TRT Haber, пользователи Facebook*, Instagram* и WhatsApp в Турции смогут сами решать, давать ли право приложениям на объединение данных. Турецкий совет по конкуренции 18 марта постановил ввести временные ограничительные меры и штраф в отношении Meta* после того, как регулятор решил, что объединение профилей в соцсетях Instagram* и Threads* способствует злоупотреблению доминирующим положением компании на рынке рекламы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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Политика, Meta, суд, штраф, ТУРЦИЯ
Турецкий регулятор оштрафовал Meta* более чем на 30 миллионов долларов
Турецкий регулятор оштрафовал Meta* более чем на 38 миллиардов долларов
СТАМБУЛ, 8 мая — ПРАЙМ. Турецкий регулятор — Совет по конкуренции — оштрафовал компанию Meta* на 1,2 миллиарда турецких лир (более 38 миллионов долларов) по итогу нескольких разбирательств.
Первый штраф в размере более 346 миллионов лир связан с тем, что Meta* позволяла другим компаниям получать данные пользователей Whatsapp, что создавало барьер на рекламном рынке для других игроков.
Штраф в размере 552 миллионов лир накопился за 115 дней с марта, когда на компанию наложили ежедневный штраф за отсутствие решения проблемы, ставшей причиной разбирательств.
В связи с отдельным разбирательством в отношении Threads* на Meta* наложен штраф в размере более 335 миллионов лир. Соцсеть Threads* недоступна в Турции с с 29 апреля в связи с решением турецкого антимонопольного регулятора - его недовольство вызвало автоматическое объединение аккаунтов пользователей Threads* и Instagram*.
Как отмечает телеканал TRT Haber, пользователи Facebook*, Instagram* и WhatsApp в Турции смогут сами решать, давать ли право приложениям на объединение данных.
Топ-менеджера Meta* будут заочно судить в России за призывы к терроризму
Турецкий совет по конкуренции 18 марта постановил ввести временные ограничительные меры и штраф в отношении Meta* после того, как регулятор решил, что объединение профилей в соцсетях Instagram* и Threads* способствует злоупотреблению доминирующим положением компании на рынке рекламы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская