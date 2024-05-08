https://1prime.ru/20240508/udobreniya-848017192.html

"Фосагро" нарастило поставки удобрений в Латинскую Америку в 1,5 раза

"Фосагро" нарастило поставки удобрений в Латинскую Америку в 1,5 раза - 08.05.2024, ПРАЙМ

"Фосагро" нарастило поставки удобрений в Латинскую Америку в 1,5 раза

"Фосагро" увеличило поставки удобрений в Латинскую Америку в полтора раза, до 3,2 миллиона тонн в прошлом году, что составило 37% от его общего экспорта,... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T16:36+0300

2024-05-08T16:36+0300

2024-05-08T16:36+0300

фосагро

латинская америка

удобрения

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. "Фосагро" увеличило поставки удобрений в Латинскую Америку в полтора раза, до 3,2 миллиона тонн в прошлом году, что составило 37% от его общего экспорта, сообщает компания."В 2023 году нашими приоритетными внешними направлениями стали страны Латинской Америки. Объемы поставок по этому направлению увеличились в 1,5 раза, до 3,2 миллиона тонн", - говорится в годовом отчете. Также компания сообщает, что сохранила позиции российского лидера-экспортера удобрений в страны Африки, нарастив поставки на континент до более чем 550 тысяч тонн."На долю компании приходится 33% всех российских поставок удобрений в Африку, мы поставляем нашу экологичную продукцию, без опасных для здоровья человека и почв концентраций кадмия и других токсичных веществ, в более чем 20 стран континента. При этом и планы на будущее у нас большие - в ближайшие три года мы планируем нарастить поставки на африканский континент еще в два раза", - добавляют в компании.В Европу в прошлом году компания поставила 2,137 миллиона тонн минеральных удобрений и кормовых фосфатов, что на 5% меньше, чем годом ранее.В конце прошлого года "Фосагро" сообщала, что поставила на экспорт в 2023 году до 8,7 миллиона тонн продукции, основными направлениями для группы остались Латинская Америка, Азия и Африка. При этом на долю дружественных государств в 2023 году пришлось почти 75% от всего экспорта против 70% в 2022 году, отмечала группа.Отдельно подчеркивалось перераспределение поставок объёмом около 1 миллиона тонн от Индии и других стран Азии в сторону Латинской Америки благодаря восстановлению спроса со стороны Бразилии и более благоприятной ценовой и транспортной конъюнктуре на латиноамериканском направлении.

https://1prime.ru/20240504/krevetki-847908431.html

латинская америка

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фосагро, латинская америка, удобрения