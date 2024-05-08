https://1prime.ru/20240508/ukraina-847992970.html
Литва намерена отправить солдат на Украину, пишут СМИ
Литва намерена отправить солдат на Украину, пишут СМИ - 08.05.2024, ПРАЙМ
Литва намерена отправить солдат на Украину, пишут СМИ
Литва планирует отправить на Украину своих военнослужащих в рамках тренировочной миссии, пишет издание Financial Times, приводя слова премьер-министра страны... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T08:55+0300
2024-05-08T08:55+0300
2024-05-08T09:50+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Литва планирует отправить на Украину своих военнослужащих в рамках тренировочной миссии, пишет издание Financial Times, приводя слова премьер-министра страны Ингриды Шимоните."Шимоните заявила Financial Times, что у нее есть разрешение от парламента на отправку войск на Украину в целях обучения", - сообщается в материале статьи. Тем не менее, как уточняет газета, руководство Киева не обращалось к литовским властям с просьбой об отправке миссии.Ранее экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен рассказал, что Франция уже отправила порядка 100 солдат Иностранного легиона на Украину. Однако впоследствии это сообщение было опровергнуто.В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление о якобы отправке Францией военных на Украину, подчеркивал, что эта информация требует проверки со стороны военных и других специальных служб.
https://1prime.ru/20240507/kitay-847961839.html
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЛИТВА
Литва намерена отправить солдат на Украину, пишут СМИ
FT: Литва готова отправить солдат на Украину в рамках тренировочной миссии
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ.
Литва планирует отправить на Украину своих военнослужащих в рамках тренировочной миссии, пишет
издание Financial Times, приводя слова премьер-министра страны Ингриды Шимоните.
"Шимоните заявила Financial Times, что у нее есть разрешение от парламента на отправку войск на Украину в целях обучения", - сообщается в материале статьи.
Тем не менее, как уточняет газета, руководство Киева не обращалось к литовским властям с просьбой об отправке миссии.
Ранее экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен рассказал, что Франция уже отправила порядка 100 солдат Иностранного легиона на Украину. Однако впоследствии это сообщение было опровергнуто.
В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление о якобы отправке Францией военных на Украину, подчеркивал, что эта информация требует проверки со стороны военных и других специальных служб.
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