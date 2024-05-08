https://1prime.ru/20240508/ukraina-847995869.html

Самоубийственный вариант. На Западе критически оценили подход к Украине

Самоубийственный вариант. На Западе критически оценили подход к Украине - 08.05.2024, ПРАЙМ

Самоубийственный вариант. На Западе критически оценили подход к Украине

Украина сталкивается с трудным выбором между продолжением конфликта и переговорами, пишет хорватское издание Advance. | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T10:19+0300

2024-05-08T10:19+0300

2024-05-08T10:32+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Украина сталкивается с трудным выбором между продолжением конфликта и переговорами, пишет хорватское издание Advance.По словам автора, на фоне все ухудшающихся перспектив для ВСУ звучащие из уст ряда политиков заявления, особенно французского президента Эммануэля Макрона, о возможности прямого участия войск натовских стран в конфликте, могут подталкивать Украину к самоубийственному варианту.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ то же время, как отмечается, французский народ, а также как левые, так и правые политические силы в стране занимают жесткую позицию против прямого вмешательства в конфликт."Украина должна вовремя разглядеть, какую судьбу ей уготовали и каким обещаниям можно верить, а каким нет", — указывает автор.По его мнению, в Киеве сформировались уже два лагеря: один предлагает вступить в переговоры с Россией, другой, к которому принадлежит и Владимир Зеленский, считает, что Украина должна продолжать борьбу.Ранее конгресс США утвердил новый пакет военной помощи Киеву на 61 миллиард долларов. Его цель — укрепить украинскую позицию, чтобы та могла вести переговоры с "позиции силы", отмечается в статье."Вопрос, получится ли это, ведь русские будут добиваться, чтобы позиция Украины была как можно слабее к моменту, когда та объявит о готовности к переговорам. В какой позиции будет Украина, зависит от нынешних боев, но этот день приближается, и любое заявление в таком духе будет маленьким шажком к переговорам, которые могут остановить этот вооруженный конфликт", — заключает автор.Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также отмечал, что Москва готова к переговорам. В то же время, по его словам, мирный процесс по Украине без России не имеет смысла.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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