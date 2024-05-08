https://1prime.ru/20240508/ukraina-848010495.html
Рада одобрила продление военного положения и мобилизации на Украине
Рада одобрила продление военного положения и мобилизации на Украине - 08.05.2024, ПРАЙМ
Рада одобрила продление военного положения и мобилизации на Украине
Верховная рада (украинский однопалатный парамент) 8 мая одобрила продление сроков мобилизации и военного положения на 90 дней. Об этом рассказал парламентарий... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T14:21+0300
2024-05-08T14:21+0300
2024-05-08T14:21+0300
верховная рада
мобилизация
https://cdnn.1prime.ru/img/82653/17/826531719_0:46:3307:1906_1920x0_80_0_0_a0f7b0d0f7fc19f3966f942bc10ce0ea.jpg
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Верховная рада (украинский однопалатный парамент) 8 мая одобрила продление сроков мобилизации и военного положения на 90 дней. Об этом рассказал парламентарий Алексей Гончаренко."Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней. За продление военного положения - 339 (депутата - ред) . За продолжение мобилизации - 336", - сообщает депутат в своем Telegram-канале.Ранее 6 мая президент государства Владимир Зеленский внес законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 суток. 11 апреля Рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82653/17/826531719_353:0:2954:1951_1920x0_80_0_0_4fc9ae1fd6e81c31bd2d10fd940f03f0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
верховная рада, мобилизация
Верховная рада, мобилизация
Рада одобрила продление военного положения и мобилизации на Украине
Гончаренко: Рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине на 90 дней
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Верховная рада (украинский однопалатный парамент) 8 мая одобрила продление сроков мобилизации и военного положения на 90 дней. Об этом рассказал парламентарий Алексей Гончаренко.
"Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней. За продление военного положения - 339 (депутата - ред) . За продолжение мобилизации - 336", - сообщает депутат в своем Telegram-канале.
Ранее 6 мая президент государства Владимир Зеленский внес законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 суток.
11 апреля Рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.