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Рада одобрила продление военного положения и мобилизации на Украине - 08.05.2024, ПРАЙМ
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Рада одобрила продление военного положения и мобилизации на Украине
Рада одобрила продление военного положения и мобилизации на Украине - 08.05.2024, ПРАЙМ
Рада одобрила продление военного положения и мобилизации на Украине
Верховная рада (украинский однопалатный парамент) 8 мая одобрила продление сроков мобилизации и военного положения на 90 дней. Об этом рассказал парламентарий... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T14:21+0300
2024-05-08T14:21+0300
верховная рада
мобилизация
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Верховная рада (украинский однопалатный парамент) 8 мая одобрила продление сроков мобилизации и военного положения на 90 дней. Об этом рассказал парламентарий Алексей Гончаренко."Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней. За продление военного положения - 339 (депутата - ред) . За продолжение мобилизации - 336", - сообщает депутат в своем Telegram-канале.Ранее 6 мая президент государства Владимир Зеленский внес законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 суток. 11 апреля Рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
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верховная рада, мобилизация
Верховная рада, мобилизация
14:21 08.05.2024
 
Рада одобрила продление военного положения и мобилизации на Украине

Гончаренко: Рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине на 90 дней

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Верховная рада (украинский однопалатный парамент) 8 мая одобрила продление сроков мобилизации и военного положения на 90 дней. Об этом рассказал парламентарий Алексей Гончаренко.
"Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней. За продление военного положения - 339 (депутата - ред) . За продолжение мобилизации - 336", - сообщает депутат в своем Telegram-канале.
Ранее 6 мая президент государства Владимир Зеленский внес законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 суток.
11 апреля Рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
 
Верховная радамобилизация
 
 
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