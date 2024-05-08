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Рада одобрила продление военного положения и мобилизации на Украине

Рада одобрила продление военного положения и мобилизации на Украине - 08.05.2024, ПРАЙМ

Рада одобрила продление военного положения и мобилизации на Украине

Верховная рада (украинский однопалатный парамент) 8 мая одобрила продление сроков мобилизации и военного положения на 90 дней. Об этом рассказал парламентарий... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T14:21+0300

2024-05-08T14:21+0300

2024-05-08T14:21+0300

верховная рада

мобилизация

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Верховная рада (украинский однопалатный парамент) 8 мая одобрила продление сроков мобилизации и военного положения на 90 дней. Об этом рассказал парламентарий Алексей Гончаренко."Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней. За продление военного положения - 339 (депутата - ред) . За продолжение мобилизации - 336", - сообщает депутат в своем Telegram-канале.Ранее 6 мая президент государства Владимир Зеленский внес законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 суток. 11 апреля Рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.

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верховная рада, мобилизация