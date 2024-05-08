https://1prime.ru/20240508/ukraina-848011669.html

Хорошие новости для России и Украины. В США раскрыли, что произошло в Киеве

Хорошие новости для России и Украины. В США раскрыли, что произошло в Киеве - 08.05.2024, ПРАЙМ

Хорошие новости для России и Украины. В США раскрыли, что произошло в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский может уйти в отставку, чтобы завершить кризис киевского режима. Таким мнением в беседе с You-Tube-каналом Judging Freedom... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T15:02+0300

2024-05-08T15:02+0300

2024-05-08T15:02+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский может уйти в отставку, чтобы завершить кризис киевского режима. Таким мнением в беседе с You-Tube-каналом Judging Freedom поделился экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.По словам эксперта, киевские власти находятся в состоянии постепенного распада уже на протяжении нескольких недель, что может говорить о скорой смене главы государства.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Это, очевидно, потенциально хорошая новость для всех на Украине и в России, потому что его отстранение может открыть путь к прекращению военных действий", — сказал Макгрегор.Ранее СБУ сообщила о задержании двух полковников Управления государственной охраны Украины (УГСО), которые планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского. По информации службы, агенты готовились к слежке за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками, включая главу СБУ и начальника разведки Минобороны. План агентов включал ракетный удар по цели и использование БПЛА-камикадзе.

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