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Хорошие новости для России и Украины. В США раскрыли, что произошло в Киеве - 08.05.2024, ПРАЙМ
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Хорошие новости для России и Украины. В США раскрыли, что произошло в Киеве
Хорошие новости для России и Украины. В США раскрыли, что произошло в Киеве - 08.05.2024, ПРАЙМ
Хорошие новости для России и Украины. В США раскрыли, что произошло в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский может уйти в отставку, чтобы завершить кризис киевского режима. Таким мнением в беседе с You-Tube-каналом Judging Freedom... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T15:02+0300
2024-05-08T15:02+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский может уйти в отставку, чтобы завершить кризис киевского режима. Таким мнением в беседе с You-Tube-каналом Judging Freedom поделился экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.По словам эксперта, киевские власти находятся в состоянии постепенного распада уже на протяжении нескольких недель, что может говорить о скорой смене главы государства.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Это, очевидно, потенциально хорошая новость для всех на Украине и в России, потому что его отстранение может открыть путь к прекращению военных действий", — сказал Макгрегор.Ранее СБУ сообщила о задержании двух полковников Управления государственной охраны Украины (УГСО), которые планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского. По информации службы, агенты готовились к слежке за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками, включая главу СБУ и начальника разведки Минобороны. План агентов включал ракетный удар по цели и использование БПЛА-камикадзе.
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россия, украина, новости
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Новости
15:02 08.05.2024
 
Хорошие новости для России и Украины. В США раскрыли, что произошло в Киеве

Макгрегор: снятие Зеленского станет хорошей новостью для Украины и России

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский может уйти в отставку, чтобы завершить кризис киевского режима. Таким мнением в беседе с You-Tube-каналом Judging Freedom поделился экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
По словам эксперта, киевские власти находятся в состоянии постепенного распада уже на протяжении нескольких недель, что может говорить о скорой смене главы государства.
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"Это, очевидно, потенциально хорошая новость для всех на Украине и в России, потому что его отстранение может открыть путь к прекращению военных действий", — сказал Макгрегор.
Ранее СБУ сообщила о задержании двух полковников Управления государственной охраны Украины (УГСО), которые планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского. По информации службы, агенты готовились к слежке за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками, включая главу СБУ и начальника разведки Минобороны. План агентов включал ракетный удар по цели и использование БПЛА-камикадзе.
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