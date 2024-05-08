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Британия снимет дипломатический статус с ряда объектов недвижимости России
Британия снимет дипломатический статус с ряда объектов недвижимости России - 08.05.2024, ПРАЙМ
Британия снимет дипломатический статус с ряда объектов недвижимости России
Великобритания снимает дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости, принадлежащих России. Об этом в парламенте заявил глава МВД страны Джеймс... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T15:38+0300
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2024-05-08T15:38+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Великобритания снимает дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости, принадлежащих России. Об этом в парламенте заявил глава МВД страны Джеймс Клеверли."Мы снимаем дипломатический статус с некоторых российских объектов недвижимости в Великобритании",— сказал он.Ко всему прочему, Лондон вводит ряд ограничений на получение гражданами России дипломатических виз. По словам Клеверли, ограничение распространится и на срок пребывания российских дипломатов на территории Великобритании.Ранее издание Reuters сообщило со ссылкой на данные МВД Великобритании о высылке из страны военного атташе России.
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Британия снимет дипломатический статус с ряда объектов недвижимости России
Глава МВД: Британия снимет дипломатический статус с ряда объектов недвижимости РФ
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Великобритания снимает дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости, принадлежащих России. Об этом в парламенте заявил глава МВД страны Джеймс Клеверли.
"Мы снимаем дипломатический статус с некоторых российских объектов недвижимости в Великобритании",— сказал он.
Ко всему прочему, Лондон вводит ряд ограничений на получение гражданами России дипломатических виз. По словам Клеверли, ограничение распространится и на срок пребывания российских дипломатов на территории Великобритании.
Ранее издание Reuters сообщило со ссылкой на данные МВД Великобритании о высылке из страны военного атташе России.
Москва ответит на высылку Лондоном военного атташе России, заявила Захарова