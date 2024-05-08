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Посольство выразило сожаление из-за подрыва Британией связей с Россией - 08.05.2024, ПРАЙМ
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Посольство выразило сожаление из-за подрыва Британией связей с Россией
Посольство выразило сожаление из-за подрыва Британией связей с Россией - 08.05.2024, ПРАЙМ
Посольство выразило сожаление из-за подрыва Британией связей с Россией
Введенные Великобританией ограничения против России серьезно осложняют условия работы российского дипломатического присутствия в Британии, говорится в... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T19:53+0300
2024-05-08T19:54+0300
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Введенные Великобританией ограничения против России серьезно осложняют условия работы российского дипломатического присутствия в Британии, говорится в комментарии дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости. "8 мая Лондон объявил новые ограничительные меры, которые серьезно осложняют условия работы российского дипломатического присутствия в Соединенном Королевстве, в том числе прерывают некоторые каналы связи", — заявили в посольстве. В российском диппредставительстве отметили, что ограничения были введены "под безосновательным и даже смехотворным предлогом", из которого в Лондоне "пытаются раздуть очередную шпионскую историю". Посольство также выразило сожаление по поводу подрыва Великобританией оставшихся связей с Москвой в период острой международной напряженностиРанее министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли объявил о высылке военного атташе РФ, лишении дипломатического статуса некоторых объектов недвижимости, принадлежащих России, а также о введении новых ограничений на получение дипломатических виз для россиян.Меры были приняты в ответ на предполагаемую "злонамеренную деятельность" России в Великобритании и других европейских странах. В частности, Лондон обвинил Москву в проведении "операций по сбору разведывательных данных в Великобритании". В связи с этим посол Российской Федерации в Лондоне был приглашён в Министерство иностранных дел Великобритании.
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Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИД
19:53 08.05.2024 (обновлено: 19:54 08.05.2024)
 
Посольство выразило сожаление из-за подрыва Британией связей с Россией

Посольство РФ: в Лондоне продолжают изображать воинственность и подрывают связи

© Unsplash/Josh KirkКоролевское боро Кенсингтон и Челси, Лондон, Великобритания
Королевское боро Кенсингтон и Челси, Лондон, Великобритания
© Unsplash/Josh Kirk
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МОСКВА, 8 мая ПРАЙМ. Введенные Великобританией ограничения против России серьезно осложняют условия работы российского дипломатического присутствия в Британии, говорится в комментарии дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"8 мая Лондон объявил новые ограничительные меры, которые серьезно осложняют условия работы российского дипломатического присутствия в Соединенном Королевстве, в том числе прерывают некоторые каналы связи", — заявили в посольстве.
В российском диппредставительстве отметили, что ограничения были введены "под безосновательным и даже смехотворным предлогом", из которого в Лондоне "пытаются раздуть очередную шпионскую историю".
Посольство также выразило сожаление по поводу подрыва Великобританией оставшихся связей с Москвой в период острой международной напряженности
Ранее министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли объявил о высылке военного атташе РФ, лишении дипломатического статуса некоторых объектов недвижимости, принадлежащих России, а также о введении новых ограничений на получение дипломатических виз для россиян.
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Меры были приняты в ответ на предполагаемую "злонамеренную деятельность" России в Великобритании и других европейских странах. В частности, Лондон обвинил Москву в проведении "операций по сбору разведывательных данных в Великобритании". В связи с этим посол Российской Федерации в Лондоне был приглашён в Министерство иностранных дел Великобритании.
 
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