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Москва пообещала жесткий ответ на "откровенную ложь" Лондона - 08.05.2024, ПРАЙМ
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Москва пообещала жесткий ответ на "откровенную ложь" Лондона
Москва пообещала жесткий ответ на "откровенную ложь" Лондона - 08.05.2024, ПРАЙМ
Москва пообещала жесткий ответ на "откровенную ложь" Лондона
Москва жестко ответит на последние действия Лондона в отношении России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T20:51+0300
2024-05-08T21:10+0300
политика
великобритания
россия
мид
мария захарова
ответ
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Москва жестко ответит на последние действия Лондона в отношении России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Неоднократно предупреждали Лондон, что любые недружественные действия получат неизбежный соразмерный ответ. Наша реакция будет жесткой и выверенной", — соответствующее заявление Захаровой было опубликовано в Telegram-канале МИД РФ. По ее словам, Лондон 8 мая решил воспользоваться "откровенной ложью", чтобы обосновать антироссийские меры, включая высылку атташе по вопросам обороны и снятие дипломатического статуса с объектов недвижимости под предлогом "российского следа" в пожаре на коммерческих складах на окраине столицы."И все это без предъявления каких-либо документов или конкретных фактов", — отметила она. Москва считает крайне безответственными и категорически неприемлемыми утверждения англичан о причастности РФ к злонамеренным акциям. При этом Лондон не предоставил доказательств, добавила Захарова.Ранее министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли объявил о высылке военного атташе РФ, лишении дипломатического статуса некоторых объектов недвижимости, принадлежащих России, а также о введении новых ограничений на получение дипломатических виз для россиян.
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великобритания, россия, мид, мария захарова, ответ
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, МИД, Мария Захарова, ответ
20:51 08.05.2024 (обновлено: 21:10 08.05.2024)
 
Москва пообещала жесткий ответ на "откровенную ложь" Лондона

МИД: Москва даст жесткий ответ на действия Лондона в отношении России

© Unsplash/AXP PhotographyТауэрский мост, Лондон, Великобритания
Тауэрский мост, Лондон, Великобритания
© Unsplash/AXP Photography
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Москва жестко ответит на последние действия Лондона в отношении России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Неоднократно предупреждали Лондон, что любые недружественные действия получат неизбежный соразмерный ответ. Наша реакция будет жесткой и выверенной", — соответствующее заявление Захаровой было опубликовано в Telegram-канале МИД РФ.
По ее словам, Лондон 8 мая решил воспользоваться "откровенной ложью", чтобы обосновать антироссийские меры, включая высылку атташе по вопросам обороны и снятие дипломатического статуса с объектов недвижимости под предлогом "российского следа" в пожаре на коммерческих складах на окраине столицы.
"И все это без предъявления каких-либо документов или конкретных фактов", — отметила она.
Москва считает крайне безответственными и категорически неприемлемыми утверждения англичан о причастности РФ к злонамеренным акциям. При этом Лондон не предоставил доказательств, добавила Захарова.
Королевское боро Кенсингтон и Челси, Лондон, Великобритания
Посольство выразило сожаление из-за подрыва Британией связей с Россией
19:53
Ранее министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли объявил о высылке военного атташе РФ, лишении дипломатического статуса некоторых объектов недвижимости, принадлежащих России, а также о введении новых ограничений на получение дипломатических виз для россиян.
 
ПолитикаВЕЛИКОБРИТАНИЯРОССИЯМИДМария Захароваответ
 
 
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