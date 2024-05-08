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Группа ВТБ завершила объединение пенсионных фондов

Группа ВТБ завершила объединение пенсионных фондов - 08.05.2024, ПРАЙМ

Группа ВТБ завершила объединение пенсионных фондов

"ВТБ Пенсионный фонд" завершил реорганизацию фонда в форме присоединения к нему негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Открытие", говорится в сообщении... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T11:35+0300

2024-05-08T11:35+0300

2024-05-08T11:35+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. "ВТБ Пенсионный фонд" завершил реорганизацию фонда в форме присоединения к нему негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Открытие", говорится в сообщении ВТБ. "Объединенный НПФ ВТБ стал крупнейшим на рынке, его совокупные активы превышают 1 триллион рублей, количество клиентов составляет 10,46 миллиона человек. Фонд продолжит выполнять все обязательства перед клиентами НПФ "Открытие", - говорится в сообщении. Деятельность присоединенного фонда НПФ "Открытие" была прекращена 3 мая, о чем была внесена соответствующая запись в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). "В 2024 году объединенный фонд сосредоточится на работе по программе долгосрочных сбережений, а также на повышении качества клиентского обслуживания и развитии новых цифровых сервисов", - сказала заместитель генерального директора компании "ВТБ Пенсионный фонд" Лариса Горчаковская, чьи слова приводятся в сообщении.

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россия, втб, пенсионный фонд, новости