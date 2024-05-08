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Россия станет четвертой экономикой в мире. Но есть нюанс - 08.05.2024, ПРАЙМ
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Россия станет четвертой экономикой в мире. Но есть нюанс
Россия станет четвертой экономикой в мире. Но есть нюанс - 08.05.2024, ПРАЙМ
Россия станет четвертой экономикой в мире. Но есть нюанс
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ вместе с региональными властями принять меры, обеспечивающие вхождение к 2030 году Российской Федерации | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T15:40+0300
2024-05-08T15:40+0300
мнения аналитиков
?1715172051
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ вместе с региональными властями принять меры, обеспечивающие вхождение к 2030 году Российской Федерации в четверку крупнейших экономик мира по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Об этом сказано в перечне поручений по реализации Послания Федеральному Собранию. Надо сказать, эти планы выглядят вполне реалистичными. В прошлом году, как отметил президент, наша экономика росла быстрее не только ведущих стран ЕС, но и в целом государств "Большой семерки". При этом доля несырьевых отраслей в структуре роста превышает 90%, а это означает, что мы становимся технологичнее и устойчивее. Но для их осуществления необходимо, чтобы на протяжении следующих шести лет средний ежегодный рост экономики превышал 2% - в этом случае нам удастся обогнать Японию и Германию, которая может начать восстановление после затянувшейся стагнации. Согласно прогнозам Bloomberg, в 2024 году России удастся достигнуть 2% роста ВВП. При этом, если правительство и далее будет поддерживать субсидирование процентных ставок по кредитам, рост может составить 3%. А снижение ключевой ставки, которое должно начаться уже во втором полугодии, станет дополнительным драйвером для разгона отраслей. В условиях импортозамещения промышленная ипотека может стать основным драйвером промышленного производства. Еще одним стимулом (в случае сохранения программ семейной и других льготных ипотек) станет дальнейший рост ввода жилья и инфраструктуры. И, конечно, российские производители должны научиться создавать конкурентоспособную на мировом рынке продукцию, с опорой на отечественные разработки. Это касается как отраслей, где мы традиционно сильны – космос, атомная энергетика, так и новых высокотехнологичных сфер, например, робототехника и микроэлектроника. Автор: Константин Тузов, научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской Академии РАНХиГС
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Константин Тузов
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Мнения аналитиков
15:40 08.05.2024
 
Россия станет четвертой экономикой в мире. Но есть нюанс

Экономист Тузов: Россия может обогнать Японию по объему ВВП

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Константин Тузов, научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской Академии РАНХиГС
Константин Тузов
Научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской Академии РАНХиГС
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Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ вместе с региональными властями принять меры, обеспечивающие вхождение к 2030 году Российской Федерации в четверку крупнейших экономик мира по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Об этом сказано в перечне поручений по реализации Послания Федеральному Собранию.
Надо сказать, эти планы выглядят вполне реалистичными. В прошлом году, как отметил президент, наша экономика росла быстрее не только ведущих стран ЕС, но и в целом государств "Большой семерки". При этом доля несырьевых отраслей в структуре роста превышает 90%, а это означает, что мы становимся технологичнее и устойчивее.
Но для их осуществления необходимо, чтобы на протяжении следующих шести лет средний ежегодный рост экономики превышал 2% - в этом случае нам удастся обогнать Японию и Германию, которая может начать восстановление после затянувшейся стагнации.
Согласно прогнозам Bloomberg, в 2024 году России удастся достигнуть 2% роста ВВП. При этом, если правительство и далее будет поддерживать субсидирование процентных ставок по кредитам, рост может составить 3%.
А снижение ключевой ставки, которое должно начаться уже во втором полугодии, станет дополнительным драйвером для разгона отраслей. В условиях импортозамещения промышленная ипотека может стать основным драйвером промышленного производства.
Еще одним стимулом (в случае сохранения программ семейной и других льготных ипотек) станет дальнейший рост ввода жилья и инфраструктуры.
И, конечно, российские производители должны научиться создавать конкурентоспособную на мировом рынке продукцию, с опорой на отечественные разработки. Это касается как отраслей, где мы традиционно сильны – космос, атомная энергетика, так и новых высокотехнологичных сфер, например, робототехника и микроэлектроника.
Автор: Константин Тузов, научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской Академии РАНХиГС

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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