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Россия станет четвертой экономикой в мире. Но есть нюанс

Россия станет четвертой экономикой в мире. Но есть нюанс - 08.05.2024, ПРАЙМ

Россия станет четвертой экономикой в мире. Но есть нюанс

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ вместе с региональными властями принять меры, обеспечивающие вхождение к 2030 году Российской Федерации | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T15:40+0300

2024-05-08T15:40+0300

2024-05-08T15:40+0300

мнения аналитиков

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Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ вместе с региональными властями принять меры, обеспечивающие вхождение к 2030 году Российской Федерации в четверку крупнейших экономик мира по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Об этом сказано в перечне поручений по реализации Послания Федеральному Собранию. Надо сказать, эти планы выглядят вполне реалистичными. В прошлом году, как отметил президент, наша экономика росла быстрее не только ведущих стран ЕС, но и в целом государств "Большой семерки". При этом доля несырьевых отраслей в структуре роста превышает 90%, а это означает, что мы становимся технологичнее и устойчивее. Но для их осуществления необходимо, чтобы на протяжении следующих шести лет средний ежегодный рост экономики превышал 2% - в этом случае нам удастся обогнать Японию и Германию, которая может начать восстановление после затянувшейся стагнации. Согласно прогнозам Bloomberg, в 2024 году России удастся достигнуть 2% роста ВВП. При этом, если правительство и далее будет поддерживать субсидирование процентных ставок по кредитам, рост может составить 3%. А снижение ключевой ставки, которое должно начаться уже во втором полугодии, станет дополнительным драйвером для разгона отраслей. В условиях импортозамещения промышленная ипотека может стать основным драйвером промышленного производства. Еще одним стимулом (в случае сохранения программ семейной и других льготных ипотек) станет дальнейший рост ввода жилья и инфраструктуры. И, конечно, российские производители должны научиться создавать конкурентоспособную на мировом рынке продукцию, с опорой на отечественные разработки. Это касается как отраслей, где мы традиционно сильны – космос, атомная энергетика, так и новых высокотехнологичных сфер, например, робототехника и микроэлектроника. Автор: Константин Тузов, научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской Академии РАНХиГС

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2024

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Константин Тузов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848013395_0:0:640:640_100x100_80_0_0_e7a87d18069460885641a409f997ad1a.jpg

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Константин Тузов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848013395_0:0:640:640_100x100_80_0_0_e7a87d18069460885641a409f997ad1a.jpg

мнения аналитиков