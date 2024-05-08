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МИД назвал заявления ЕС о Крымском мосту подстрекательством к терроризму
МИД назвал заявления ЕС о Крымском мосту подстрекательством к терроризму - 08.05.2024, ПРАЙМ
МИД назвал заявления ЕС о Крымском мосту подстрекательством к терроризму
Запад высказываниями о "праве" Украины на удар по Крымскому мосту занимается прямым подстрекательством к терроризму. Такое мнение выразила официальный... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T11:31+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Запад высказываниями о "праве" Украины на удар по Крымскому мосту занимается прямым подстрекательством к терроризму. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Другого варианта, (кроме -ред.) как назвать это прямым подстрекательством к терроризму, просто нет. Более того, скажу, что шокирует то, что речь идет о заявлении не представителя маргинальной политической партии, экстремистского движения", — заявила дипломат.Зявление Захаровой стало ответом на слова официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано. По его мнению, Крымский мост можно считать законной целью ВСУ с опорой на право Киева на самооборону.Представитель внешнеполитического ведомства России заметила, подобного рода высказывания свидетельствуют о том, что ЕС не только является спонсором киевского режима, но также подстрекает Киев к продолжению атак на мирные города и инфраструктуру России.Ранее послы Литвы в Швеции и Украины в ООН упомянули о потенциальной атаке на Крымский мост. Тем не менее, заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что нападение на Крым приведет к эскалации конфликта и "неизбежному возмездию".
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РОССИЯ, ЗАПАД, МИД, Новости
МИД назвал заявления ЕС о Крымском мосту подстрекательством к терроризму
МИД: ЕС подстрекает Киев к терроризму, рассуждая о праве атаковать Крымский мост
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Запад высказываниями о "праве" Украины на удар по Крымскому мосту занимается прямым подстрекательством к терроризму. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Другого варианта, (кроме -ред.) как назвать это прямым подстрекательством к терроризму, просто нет. Более того, скажу, что шокирует то, что речь идет о заявлении не представителя маргинальной политической партии, экстремистского движения", — заявила дипломат.
Зявление Захаровой стало ответом на слова официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано. По его мнению, Крымский мост можно считать законной целью ВСУ с опорой на право Киева на самооборону.
Представитель внешнеполитического ведомства России заметила, подобного рода высказывания свидетельствуют о том, что ЕС не только является спонсором киевского режима, но также подстрекает Киев к продолжению атак на мирные города и инфраструктуру России.
Ранее послы Литвы в Швеции и Украины в ООН упомянули о потенциальной атаке на Крымский мост. Тем не менее, заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что нападение на Крым приведет к эскалации конфликта и "неизбежному возмездию".
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