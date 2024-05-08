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МИД назвал заявления ЕС о Крымском мосту подстрекательством к терроризму

МИД назвал заявления ЕС о Крымском мосту подстрекательством к терроризму - 08.05.2024, ПРАЙМ

МИД назвал заявления ЕС о Крымском мосту подстрекательством к терроризму

Запад высказываниями о "праве" Украины на удар по Крымскому мосту занимается прямым подстрекательством к терроризму. Такое мнение выразила официальный... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T11:31+0300

2024-05-08T11:31+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Запад высказываниями о "праве" Украины на удар по Крымскому мосту занимается прямым подстрекательством к терроризму. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Другого варианта, (кроме -ред.) как назвать это прямым подстрекательством к терроризму, просто нет. Более того, скажу, что шокирует то, что речь идет о заявлении не представителя маргинальной политической партии, экстремистского движения", — заявила дипломат.Зявление Захаровой стало ответом на слова официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано. По его мнению, Крымский мост можно считать законной целью ВСУ с опорой на право Киева на самооборону.Представитель внешнеполитического ведомства России заметила, подобного рода высказывания свидетельствуют о том, что ЕС не только является спонсором киевского режима, но также подстрекает Киев к продолжению атак на мирные города и инфраструктуру России.Ранее послы Литвы в Швеции и Украины в ООН упомянули о потенциальной атаке на Крымский мост. Тем не менее, заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что нападение на Крым приведет к эскалации конфликта и "неизбежному возмездию".

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