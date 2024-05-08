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МИД назвал антироссийским отзыв посла ФРГ после обвинений в кибератаках - 08.05.2024, ПРАЙМ
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МИД назвал антироссийским отзыв посла ФРГ после обвинений в кибератаках
МИД назвал антироссийским отзыв посла ФРГ после обвинений в кибератаках - 08.05.2024, ПРАЙМ
МИД назвал антироссийским отзыв посла ФРГ после обвинений в кибератаках
Отзыв посла Германии из России после обвинений в якобы кибератаках направлен на разжигание антироссийских настроений. Такое мнение выразила официальный... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T12:42+0300
2024-05-08T12:42+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Отзыв посла Германии из России после обвинений в якобы кибератаках направлен на разжигание антироссийских настроений. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Отзыв из Москвы посла ФРГ - не более чем очередной недружественный шаг, направленный на разжигание в Германии антироссийских настроений", — заявила дипломат.Она также добавила, что подобного рода действия ведут только к ухудшению отношений между государствами, а ответственность за это несет исключительно официальный Берлин.Кроме того, голословные обвинения российской стороны в кибератаках в Германии и Чехии являются спекуляцией, которая должна подлить масла в огонь перед выборами в Соединенных Штатах, заключила дипломат.Ранее сообщалось, что причиной отзыва послужили обвинения в адрес России в совершении кибератак. На сайте МИД был опубликован доклад, в котором утверждается, что группа хакеров АРТ28 использовала уязвимость в системе безопасности Microsoft Outlook и скомпрометировала учетные записи электронной почты Социал-демократической партии Германии.
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Политика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, МИД, Новости
12:42 08.05.2024
 
МИД назвал антироссийским отзыв посла ФРГ после обвинений в кибератаках

Захарова назвала антироссийским отзыв посла ФРГ из России после обвинений в кибератаках

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Отзыв посла Германии из России после обвинений в якобы кибератаках направлен на разжигание антироссийских настроений. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Отзыв из Москвы посла ФРГ - не более чем очередной недружественный шаг, направленный на разжигание в Германии антироссийских настроений", — заявила дипломат.
Она также добавила, что подобного рода действия ведут только к ухудшению отношений между государствами, а ответственность за это несет исключительно официальный Берлин.
Кроме того, голословные обвинения российской стороны в кибератаках в Германии и Чехии являются спекуляцией, которая должна подлить масла в огонь перед выборами в Соединенных Штатах, заключила дипломат.
Ранее сообщалось, что причиной отзыва послужили обвинения в адрес России в совершении кибератак. На сайте МИД был опубликован доклад, в котором утверждается, что группа хакеров АРТ28 использовала уязвимость в системе безопасности Microsoft Outlook и скомпрометировала учетные записи электронной почты Социал-демократической партии Германии.
Рейхстаг, Берлин, Германия
МИД ФРГ отозвал для консультации посла из России из-за вероятных кибератак
6 мая, 14:03
 
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