https://1prime.ru/20240508/zelenskiy-848002918.html

В Кремле усомнились в информации СБУ о покушении на Зеленского

В Кремле усомнились в информации СБУ о покушении на Зеленского - 08.05.2024, ПРАЙМ

В Кремле усомнились в информации СБУ о покушении на Зеленского

Информацию Службы безопасности Украины о процессе подготовки покушения на президента страны Владимира Зеленского тяжело воспринимать как правдивую, заявил... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T12:27+0300

2024-05-08T12:27+0300

2024-05-08T12:27+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Информацию Службы безопасности Украины о процессе подготовки покушения на президента страны Владимира Зеленского тяжело воспринимать как правдивую, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Никак не могу прокомментировать. В целом, как вы понимаете, вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая идет из СБУ, поэтому ничего не могу сказать", — заявил он.Ранее СБУ сообщила о задержании двух полковников Управления государственной охраны, которые якобы готовили покушение на Зеленского. По данным СБУ, за президентом и некоторыми чиновниками планировалась слежка, включая главу СБУ и начальника разведки Министерства обороны. Агенты должны были нанести ракетный удар и, при необходимости, использовать дрон-камикадзе.

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россия, украина, владимир зеленский, новости