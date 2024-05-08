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В Кремле усомнились в информации СБУ о покушении на Зеленского - 08.05.2024, ПРАЙМ
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В Кремле усомнились в информации СБУ о покушении на Зеленского
В Кремле усомнились в информации СБУ о покушении на Зеленского - 08.05.2024, ПРАЙМ
В Кремле усомнились в информации СБУ о покушении на Зеленского
Информацию Службы безопасности Украины о процессе подготовки покушения на президента страны Владимира Зеленского тяжело воспринимать как правдивую, заявил... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T12:27+0300
2024-05-08T12:27+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Информацию Службы безопасности Украины о процессе подготовки покушения на президента страны Владимира Зеленского тяжело воспринимать как правдивую, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Никак не могу прокомментировать. В целом, как вы понимаете, вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая идет из СБУ, поэтому ничего не могу сказать", — заявил он.Ранее СБУ сообщила о задержании двух полковников Управления государственной охраны, которые якобы готовили покушение на Зеленского. По данным СБУ, за президентом и некоторыми чиновниками планировалась слежка, включая главу СБУ и начальника разведки Министерства обороны. Агенты должны были нанести ракетный удар и, при необходимости, использовать дрон-камикадзе.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Новости
12:27 08.05.2024
 
В Кремле усомнились в информации СБУ о покушении на Зеленского

Песков: тяжело воспринимать информацию, поступающую от СБУ, как правдивую

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Информацию Службы безопасности Украины о процессе подготовки покушения на президента страны Владимира Зеленского тяжело воспринимать как правдивую, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Никак не могу прокомментировать. В целом, как вы понимаете, вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая идет из СБУ, поэтому ничего не могу сказать", — заявил он.
Ранее СБУ сообщила о задержании двух полковников Управления государственной охраны, которые якобы готовили покушение на Зеленского. По данным СБУ, за президентом и некоторыми чиновниками планировалась слежка, включая главу СБУ и начальника разведки Министерства обороны. Агенты должны были нанести ракетный удар и, при необходимости, использовать дрон-камикадзе.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
В США прокомментировали заявления о попытке покушения на Зеленского
10:02
 
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