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ЦБ заявил о растущем разрыве цен на первичном и вторичном рынках жилья

ЦБ заявил о растущем разрыве цен на первичном и вторичном рынках жилья - 08.05.2024, ПРАЙМ

ЦБ заявил о растущем разрыве цен на первичном и вторичном рынках жилья

Разрыв цен на первичном и вторичном рынках в России продолжил увеличиваться и по итогам первого квартала 2024 года достиг 55%, говорится в материалах ЦБ. | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T18:36+0300

2024-05-08T18:36+0300

2024-05-08T18:36+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Разрыв цен на первичном и вторичном рынках в России продолжил увеличиваться и по итогам первого квартала 2024 года достиг 55%, говорится в материалах ЦБ. Ранее, в феврале, регулятор сообщал, что разрыв цен между первичным и вторичным рынками жилья в четвертом квартале 2023 года составил 44%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила в марте, что разрыв цен должен уменьшаться, но это будет происходить постепенно. "Разрыв цен на первичном и вторичном рынках продолжил увеличиваться и по итогам первого квартала 2024 года составил 55%", — сообщает регулятор. По данным ЦБ, наибольшая разница цен в региональном разрезе зафиксирована в Астраханской области — средняя цена на первичном рынке жилья в регионе была выше, чем на вторичном, на 69%. В Московской области разрыв цен достиг 68%. Цены на первичное и вторичное жилье оказались практически равны между собой в четырех регионах: в Ивановской и Вологодской областях, в Ненецком автономном округе и в Чеченской республике. Регулятор отмечает, что на первичном рынке жилья средняя цена за квадратный метр увеличилась за квартал на 19,4%, до 167,6 тысячи рублей. На вторичном рынке также наблюдалось значительное повышение цен: средняя цена за квадратный метр жилья составила 108,1 тысячи рублей, что на 11% больше показателя четвертого квартала 2023 года.

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