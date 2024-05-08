Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ заявил о растущем разрыве цен на первичном и вторичном рынках жилья - 08.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Недвижимость
https://1prime.ru/20240508/zhile-848023029.html
ЦБ заявил о растущем разрыве цен на первичном и вторичном рынках жилья
ЦБ заявил о растущем разрыве цен на первичном и вторичном рынках жилья - 08.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ заявил о растущем разрыве цен на первичном и вторичном рынках жилья
Разрыв цен на первичном и вторичном рынках в России продолжил увеличиваться и по итогам первого квартала 2024 года достиг 55%, говорится в материалах ЦБ. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T18:36+0300
2024-05-08T18:36+0300
недвижимость
россия
банк россии
ипотека
недвижимость
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/70/842687078_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e7b06a126271918cd4b349e0d235b681.jpg
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Разрыв цен на первичном и вторичном рынках в России продолжил увеличиваться и по итогам первого квартала 2024 года достиг 55%, говорится в материалах ЦБ. Ранее, в феврале, регулятор сообщал, что разрыв цен между первичным и вторичным рынками жилья в четвертом квартале 2023 года составил 44%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила в марте, что разрыв цен должен уменьшаться, но это будет происходить постепенно. "Разрыв цен на первичном и вторичном рынках продолжил увеличиваться и по итогам первого квартала 2024 года составил 55%", — сообщает регулятор. По данным ЦБ, наибольшая разница цен в региональном разрезе зафиксирована в Астраханской области — средняя цена на первичном рынке жилья в регионе была выше, чем на вторичном, на 69%. В Московской области разрыв цен достиг 68%. Цены на первичное и вторичное жилье оказались практически равны между собой в четырех регионах: в Ивановской и Вологодской областях, в Ненецком автономном округе и в Чеченской республике. Регулятор отмечает, что на первичном рынке жилья средняя цена за квадратный метр увеличилась за квартал на 19,4%, до 167,6 тысячи рублей. На вторичном рынке также наблюдалось значительное повышение цен: средняя цена за квадратный метр жилья составила 108,1 тысячи рублей, что на 11% больше показателя четвертого квартала 2023 года.
https://1prime.ru/20240508/ipoteka-848018915.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/70/842687078_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_667de472a6e9066266eb9580cffabc32.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, банк россии, ипотека, недвижимость
Недвижимость, РОССИЯ, Банк России, ипотека, Недвижимость
18:36 08.05.2024
 
ЦБ заявил о растущем разрыве цен на первичном и вторичном рынках жилья

ЦБ: разрыв цен между первичным и вторичным жильем в РФ достиг 55%

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Разрыв цен на первичном и вторичном рынках в России продолжил увеличиваться и по итогам первого квартала 2024 года достиг 55%, говорится в материалах ЦБ.
Ранее, в феврале, регулятор сообщал, что разрыв цен между первичным и вторичным рынками жилья в четвертом квартале 2023 года составил 44%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила в марте, что разрыв цен должен уменьшаться, но это будет происходить постепенно.
"Разрыв цен на первичном и вторичном рынках продолжил увеличиваться и по итогам первого квартала 2024 года составил 55%", — сообщает регулятор.
По данным ЦБ, наибольшая разница цен в региональном разрезе зафиксирована в Астраханской области — средняя цена на первичном рынке жилья в регионе была выше, чем на вторичном, на 69%. В Московской области разрыв цен достиг 68%.
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
Российские банки нарастили выдачу льготной ипотеки на 8,4 процента
17:11
Цены на первичное и вторичное жилье оказались практически равны между собой в четырех регионах: в Ивановской и Вологодской областях, в Ненецком автономном округе и в Чеченской республике.
Регулятор отмечает, что на первичном рынке жилья средняя цена за квадратный метр увеличилась за квартал на 19,4%, до 167,6 тысячи рублей. На вторичном рынке также наблюдалось значительное повышение цен: средняя цена за квадратный метр жилья составила 108,1 тысячи рублей, что на 11% больше показателя четвертого квартала 2023 года.
 
НедвижимостьРОССИЯБанк РоссииипотекаНедвижимость
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала