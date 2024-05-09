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Замгенсека НАТО считает, что Россия не планирует атаковать альянс
Замгенсека НАТО считает, что Россия не планирует атаковать альянс - 09.05.2024, ПРАЙМ
Замгенсека НАТО считает, что Россия не планирует атаковать альянс
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что у Россия не собирается нападать ни на одну страну, которая является членом союза. | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T21:04+0300
2024-05-09T21:04+0300
2024-05-09T21:05+0300
политика
нато
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российская угроза
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КИШИНЕВ, 9 мая — ПРАЙМ. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что у Россия не собирается нападать ни на одну страну, которая является членом союза. "Очевидно, что у России в данный момент нет ни намерения, ни возможности совершать военное нападение на какое-либо государство НАТО, но против нас развязана тотальная гибридная война... В настоящее время наблюдается сочетание кризисов, технологических и социальных преобразований беспрецедентной сложности", — отметил Джоанэ в эфире радио Unirea FM. Он подчеркнул, что НАТО является сильным союзом, но в текущее время он переживает период трансформации и адаптации впервые за десять лет, а именно переоценивает свою возможности обороны, расширяя мощности военной промышленности.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
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нато, россия, российская угроза
Политика, НАТО, РОССИЯ, российская угроза
Замгенсека НАТО считает, что Россия не планирует атаковать альянс
Замгенсека НАТО Джоанэ считает, что Россия не собирается нападать на альянс
КИШИНЕВ, 9 мая — ПРАЙМ. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что у Россия не собирается нападать ни на одну страну, которая является членом союза.
"Очевидно, что у России в данный момент нет ни намерения, ни возможности совершать военное нападение на какое-либо государство НАТО, но против нас развязана тотальная гибридная война... В настоящее время наблюдается сочетание кризисов, технологических и социальных преобразований беспрецедентной сложности", — отметил Джоанэ в эфире радио Unirea FM.
Он подчеркнул, что НАТО является сильным союзом, но в текущее время он переживает период трансформации и адаптации впервые за десять лет, а именно переоценивает свою возможности обороны, расширяя мощности военной промышленности.
Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.