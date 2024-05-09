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У России впервые появился настоящий шанс победить бедность

У России впервые появился настоящий шанс победить бедность - 09.05.2024, ПРАЙМ

У России впервые появился настоящий шанс победить бедность

Одна из задач, которые президент Владимир Путин поручил реализовать к 2030 году – снизить уровень бедности ниже % к 2030 году и ниже 5% к 2036-му. По данным... | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T08:00+0300

2024-05-09T08:00+0300

2024-05-09T08:00+0300

мнения аналитиков

бедность

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Одна из задач, которые президент Владимир Путин поручил реализовать к 2030 году – снизить уровень бедности ниже % к 2030 году и ниже 5% к 2036-му. По данным Росстата, сейчас с доходами ниже границы бедности живет 3,5 млн человек, или 9,3% населения. Это исторический минимум с 1992 года, когда начался подсчет.Граница бедности в 2023 году составила 14 339 рубля. Люди, имеющие месячный доход ниже этого уровня, по статистике считаются бедными.Сейчас есть все основания снизить этот показатель до заявленных президентом ориентиров. Согласно официальным данным Росстата, с 2020 года по 2023 год уровень бедности снизился на 3,7 процентных пункта, с 12,2% до 9,3%. Это произошло во многом за счет роста зарплат в экономике и повышения адресных социальных выплат.В целом тенденция складывается весьма благоприятная. Если состояние экономики останется стабильным, а по планам еще и увеличатся темпы роста с приоритетом на социальную политику, можно с уверенностью вести речь о снижении уровня бедности.Поскольку уровень бедности напрямую зависит от размера прожиточного минимума, то здесь тоже стоит ожидать положительную тенденцию, поскольку есть поручение президента по росту вдвое этого показателя к 2030 году.Также можно положительно оценивать и цель по поднятию России на четвертое место среди мировых экономик по темпам экономического роста. Как показали последние события, даже с учетом большого количества санкций и ограничений наша экономика успешно справляется, а пройдя сложный переходный период с уходом иностранных компаний, мы получили хорошую перспективу внутреннего развития и потенциал для увеличения темпов экономического роста.К адресным мерам по снижению уровня бедности можно отнести следующие:Продолжение роста соцподдержки населению, особенно семьям с детьми. Это и материнский капитал, и выплаты каждому потенциально нуждающемуся ребенку вплоть до 17 лет, и анонсированное увеличение МРОТ;Сохранение и приумножение роста экономики, снижающее риски инвестиций и позволяющее поддерживать конкурентный уровень оплаты труда во многих отраслях;Сохранение дефицита кадров: это снижает уровень безработицы и заставляет бизнес повышать оплату труда сотрудников;Значительные денежные вливания из бюджета в ВПК и смежные отрасли.Автор - Людмила Иванова-Швец, к.э.н., доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управления человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова

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2024

Людмила Иванова-Швец https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848017944_0:131:853:984_100x100_80_0_0_1d446607349c573f039e152469210549.jpg

Людмила Иванова-Швец https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848017944_0:131:853:984_100x100_80_0_0_1d446607349c573f039e152469210549.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Людмила Иванова-Швец https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848017944_0:131:853:984_100x100_80_0_0_1d446607349c573f039e152469210549.jpg

мнения аналитиков, бедность