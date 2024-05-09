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Boeing 747-8 прервал авиарейс запаха в кабине, пишет СМИ - 09.05.2024, ПРАЙМ
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Boeing 747-8 прервал авиарейс запаха в кабине, пишет СМИ
Boeing 747-8 прервал авиарейс запаха в кабине, пишет СМИ - 09.05.2024, ПРАЙМ
Boeing 747-8 прервал авиарейс запаха в кабине, пишет СМИ
Boeing 747-8 немецкой авиакомпании Lufthansa прервал 9 мая полет из Франкфурта-на-Майне в Чикаго из-за непонятного запаха в кабине пилотов, сообщило издание... | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T19:41+0300
2024-05-09T19:42+0300
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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Boeing 747-8 немецкой авиакомпании Lufthansa прервал 9 мая полет из Франкфурта-на-Майне в Чикаго из-за непонятного запаха в кабине пилотов, сообщило издание Bild со ссылкой на перевозчика. "Рейс LH430 авиакомпании Lufthansa, следовавший из Франкфурта в Чикаго, сегодня вернулся во Франкфурт в качестве меры предосторожности. Причиной тому стал непонятный запах электрики в салоне. Боинг 747-8 нормально приземлился во Франкфурте, и все 320 пассажиров и 19 членов экипажа нормально покинули самолет. В настоящее время самолет осматривают технические специалисты, причина запаха пока неясна", - заявил изданию представитель Lufthansa. Также сообщается, что на борту был донорский костный мозг для пациента из США: пока непонятно, удалось ли обеспечить его сохранность. За два дня это уже четвертый инцидент, связанный с самолетами Boeing. 9 мая власти Турции сообщили об эвакуации 190 человек после аварийной посадки лайнера Boeing-738 авиакомпании Corendon Airlines, выполнявшего рейс Кельн - Газипаша. У самолета лопнуло колесо шасси. Схожий инцидент произошел 8 мая: грузовой лайнер Boeing-767 компании FedEx, выполнявший рейс Париж - Стамбул, совершил аварийную посадку в Новом аэропорту Стамбула (IST) с нераскрытой передней стойкой шасси, пострадавших не было. Помимо этого, в Дакарском международном аэропорту имени Блеза Дианя за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился Boeing 737, направлявшийся в столицу Мали - Бамако. Уточнялось, что в результате инцидента пострадали 11 человек.
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19:41 09.05.2024 (обновлено: 19:42 09.05.2024)
 
Boeing 747-8 прервал авиарейс запаха в кабине, пишет СМИ

Bild: Boeing 747-8 немецкой Lufthansa прервал авиарейс из-за запаха в кабине

© РИА Новости . Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкPegasus Airlines
Pegasus Airlines - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости . Георгий Зимарев
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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Boeing 747-8 немецкой авиакомпании Lufthansa прервал 9 мая полет из Франкфурта-на-Майне в Чикаго из-за непонятного запаха в кабине пилотов, сообщило издание Bild со ссылкой на перевозчика.
"Рейс LH430 авиакомпании Lufthansa, следовавший из Франкфурта в Чикаго, сегодня вернулся во Франкфурт в качестве меры предосторожности. Причиной тому стал непонятный запах электрики в салоне. Боинг 747-8 нормально приземлился во Франкфурте, и все 320 пассажиров и 19 членов экипажа нормально покинули самолет. В настоящее время самолет осматривают технические специалисты, причина запаха пока неясна", - заявил изданию представитель Lufthansa.
Также сообщается, что на борту был донорский костный мозг для пациента из США: пока непонятно, удалось ли обеспечить его сохранность.
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7 мая, 05:33
За два дня это уже четвертый инцидент, связанный с самолетами Boeing. 9 мая власти Турции сообщили об эвакуации 190 человек после аварийной посадки лайнера Boeing-738 авиакомпании Corendon Airlines, выполнявшего рейс Кельн - Газипаша. У самолета лопнуло колесо шасси. Схожий инцидент произошел 8 мая: грузовой лайнер Boeing-767 компании FedEx, выполнявший рейс Париж - Стамбул, совершил аварийную посадку в Новом аэропорту Стамбула (IST) с нераскрытой передней стойкой шасси, пострадавших не было.
Помимо этого, в Дакарском международном аэропорту имени Блеза Дианя за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился Boeing 737, направлявшийся в столицу Мали - Бамако. Уточнялось, что в результате инцидента пострадали 11 человек.
 
 
 
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