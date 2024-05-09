https://1prime.ru/20240509/boeing-848038693.html

Boeing 747-8 прервал авиарейс запаха в кабине, пишет СМИ

Boeing 747-8 прервал авиарейс запаха в кабине, пишет СМИ - 09.05.2024, ПРАЙМ

Boeing 747-8 прервал авиарейс запаха в кабине, пишет СМИ

Boeing 747-8 немецкой авиакомпании Lufthansa прервал 9 мая полет из Франкфурта-на-Майне в Чикаго из-за непонятного запаха в кабине пилотов, сообщило издание... | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T19:41+0300

2024-05-09T19:41+0300

2024-05-09T19:42+0300

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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Boeing 747-8 немецкой авиакомпании Lufthansa прервал 9 мая полет из Франкфурта-на-Майне в Чикаго из-за непонятного запаха в кабине пилотов, сообщило издание Bild со ссылкой на перевозчика. "Рейс LH430 авиакомпании Lufthansa, следовавший из Франкфурта в Чикаго, сегодня вернулся во Франкфурт в качестве меры предосторожности. Причиной тому стал непонятный запах электрики в салоне. Боинг 747-8 нормально приземлился во Франкфурте, и все 320 пассажиров и 19 членов экипажа нормально покинули самолет. В настоящее время самолет осматривают технические специалисты, причина запаха пока неясна", - заявил изданию представитель Lufthansa. Также сообщается, что на борту был донорский костный мозг для пациента из США: пока непонятно, удалось ли обеспечить его сохранность. За два дня это уже четвертый инцидент, связанный с самолетами Boeing. 9 мая власти Турции сообщили об эвакуации 190 человек после аварийной посадки лайнера Boeing-738 авиакомпании Corendon Airlines, выполнявшего рейс Кельн - Газипаша. У самолета лопнуло колесо шасси. Схожий инцидент произошел 8 мая: грузовой лайнер Boeing-767 компании FedEx, выполнявший рейс Париж - Стамбул, совершил аварийную посадку в Новом аэропорту Стамбула (IST) с нераскрытой передней стойкой шасси, пострадавших не было. Помимо этого, в Дакарском международном аэропорту имени Блеза Дианя за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился Boeing 737, направлявшийся в столицу Мали - Бамако. Уточнялось, что в результате инцидента пострадали 11 человек.

https://1prime.ru/20240507/boeing-847957573.html

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