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"Невозможно противостоять". Непобедимый танк КВ-1 сломал хребет вермахту

"Невозможно противостоять". Непобедимый танк КВ-1 сломал хребет вермахту - 09.05.2024, ПРАЙМ

"Невозможно противостоять". Непобедимый танк КВ-1 сломал хребет вермахту

После нападения на СССР немецкие войска столкнулись с инновационными видами оружия, которому они не могли противостоять, одним из таких видов вооружения стал... | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T11:51+0300

2024-05-09T11:51+0300

2024-05-09T11:52+0300

россия

вооружение

день победы

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. После нападения на СССР немецкие войска столкнулись с инновационными видами оружия, которому они не могли противостоять, одним из таких видов вооружения стал танк КВ-1, названный в честь Климента Ворошилова, пишет издание Al Arabiya.Так, согласно статье, напав, немцы сначала были полностью уверены в том, что достигнут победы в краткосрочной перспективе. Однако их ждало большое разочарование, так как советская армия продемонстрировала инновационное по тем временам вооружение, которое остановило продвижение немцев вглубь страны и вселило в них ужас. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что кроме танка Т-34 и 203-мм гаубицы Б-4, гитлеровские войска столкнулись лицом к лицу с танком КВ-1. Уточняется, что такой танк имел 76-мм пушку и мог выдержать удары немецких противотанковых и артиллерийских снарядов.Автор статье пишет, что в период войны СССР использовал порядка 400 танков КВ-1 против немцев, чье вооружение не могло побороть их. Поэтому, по его словам, немцы были вынуждены искать альтернативы - они стали использовать 88-мм зенитную пушку Flak, потому что только она могла ликвидировать КВ-1.Тем не менее, несмотря на высокую боеспособность танка, в 1942 году немцы разработали танк "Тигр", что вынудило Советский Союз прекратить использование танка КВ-1С, потому что отныне он был легкой мишенью для своего немецкого аналога. Вместо этого Советский Союз приступил к разработке другого тяжелого танка, который получил название ИС-1 (Иосиф Сталин). Ранее сообщалось, что в 1943 году американское издание Time назвало "человеком года" руководителя СССР Иосифа Сталина.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>

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россия, вооружение, день победы