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"Невозможно противостоять". Непобедимый танк КВ-1 сломал хребет вермахту - 09.05.2024, ПРАЙМ
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"Невозможно противостоять". Непобедимый танк КВ-1 сломал хребет вермахту
"Невозможно противостоять". Непобедимый танк КВ-1 сломал хребет вермахту - 09.05.2024, ПРАЙМ
"Невозможно противостоять". Непобедимый танк КВ-1 сломал хребет вермахту
После нападения на СССР немецкие войска столкнулись с инновационными видами оружия, которому они не могли противостоять, одним из таких видов вооружения стал... | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T11:51+0300
2024-05-09T11:52+0300
россия
вооружение
день победы
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. После нападения на СССР немецкие войска столкнулись с инновационными видами оружия, которому они не могли противостоять, одним из таких видов вооружения стал танк КВ-1, названный в честь Климента Ворошилова, пишет издание Al Arabiya.Так, согласно статье, напав, немцы сначала были полностью уверены в том, что достигнут победы в краткосрочной перспективе. Однако их ждало большое разочарование, так как советская армия продемонстрировала инновационное по тем временам вооружение, которое остановило продвижение немцев вглубь страны и вселило в них ужас. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что кроме танка Т-34 и 203-мм гаубицы Б-4, гитлеровские войска столкнулись лицом к лицу с танком КВ-1. Уточняется, что такой танк имел 76-мм пушку и мог выдержать удары немецких противотанковых и артиллерийских снарядов.Автор статье пишет, что в период войны СССР использовал порядка 400 танков КВ-1 против немцев, чье вооружение не могло побороть их. Поэтому, по его словам, немцы были вынуждены искать альтернативы - они стали использовать 88-мм зенитную пушку Flak, потому что только она могла ликвидировать КВ-1.Тем не менее, несмотря на высокую боеспособность танка, в 1942 году немцы разработали танк "Тигр", что вынудило Советский Союз прекратить использование танка КВ-1С, потому что отныне он был легкой мишенью для своего немецкого аналога. Вместо этого Советский Союз приступил к разработке другого тяжелого танка, который получил название ИС-1 (Иосиф Сталин). Ранее сообщалось, что в 1943 году американское издание Time назвало "человеком года" руководителя СССР Иосифа Сталина.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ&gt;&gt;&gt;
https://1prime.ru/20240509/stalin-848034026.html
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россия, вооружение, день победы
РОССИЯ, вооружение, День Победы
11:51 09.05.2024 (обновлено: 11:52 09.05.2024)
 
"Невозможно противостоять". Непобедимый танк КВ-1 сломал хребет вермахту

Al Arabiya: танки КВ-1 остановили наступление Гитлера на Москву

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк#Танки Т-90А
#Танки Т-90А - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. После нападения на СССР немецкие войска столкнулись с инновационными видами оружия, которому они не могли противостоять, одним из таких видов вооружения стал танк КВ-1, названный в честь Климента Ворошилова, пишет издание Al Arabiya.
Так, согласно статье, напав, немцы сначала были полностью уверены в том, что достигнут победы в краткосрочной перспективе. Однако их ждало большое разочарование, так как советская армия продемонстрировала инновационное по тем временам вооружение, которое остановило продвижение немцев вглубь страны и вселило в них ужас.
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Отмечается, что кроме танка Т-34 и 203-мм гаубицы Б-4, гитлеровские войска столкнулись лицом к лицу с танком КВ-1. Уточняется, что такой танк имел 76-мм пушку и мог выдержать удары немецких противотанковых и артиллерийских снарядов.
Изготовление в Златоусте медалей, посвященных 70-летию Победы - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2024
"Крутой мужик". Как журнал Time назвал Сталина "человеком года" в 1943 году
11:36
Автор статье пишет, что в период войны СССР использовал порядка 400 танков КВ-1 против немцев, чье вооружение не могло побороть их. Поэтому, по его словам, немцы были вынуждены искать альтернативы - они стали использовать 88-мм зенитную пушку Flak, потому что только она могла ликвидировать КВ-1.
Тем не менее, несмотря на высокую боеспособность танка, в 1942 году немцы разработали танк "Тигр", что вынудило Советский Союз прекратить использование танка КВ-1С, потому что отныне он был легкой мишенью для своего немецкого аналога. Вместо этого Советский Союз приступил к разработке другого тяжелого танка, который получил название ИС-1 (Иосиф Сталин).
Ранее сообщалось, что в 1943 году американское издание Time назвало "человеком года" руководителя СССР Иосифа Сталина.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>
 
РОССИЯвооружениеДень Победы
 
 
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